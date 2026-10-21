温州晚报 2026-10-21 09:21:50

10月20日，记者从温州市楠溪江旅发中心了解到，温州市楠溪江景区近日已分别在微信公众号、微信视频号、抖音号开设“温州市楠溪江景区”官方账号，并同步推出“智游楠溪”微信小程序，为到访游客提供游前、游中、游后全链条智慧服务，也为楠溪江5A级景区高质量创建增添了数字化新支撑。

温州网讯 10月20日，记者从温州市楠溪江旅发中心了解到，温州市楠溪江景区近日已分别在微信公众号、微信视频号、抖音号开设“温州市楠溪江景区”官方账号，并同步推出“智游楠溪”微信小程序，为到访游客提供游前、游中、游后全链条智慧服务，也为楠溪江5A级景区高质量创建增添了数字化新支撑。

依托新上线的官方平台，游客不用再零散查找各类第三方信息，就能一站式获取楠溪江游玩所需的全部权威内容。平台每日更新文旅资讯，实时发布景区动态、游玩攻略、文旅活动、节庆赛事、天气环境、出行提示等信息，第一时间同步景区开放情况、客流预警和交通指引，帮游客提前规划行程，避开拥堵路段和客流高峰，既能解锁四季不同的山水景致，也能找到不少藏在古村里的小众玩法，深度感受楠溪江的耕读文脉与烟火气息。

核心载体“智游楠溪”微信小程序，把过去游客在景区里经常遇到的“排队久、找车位难、找厕所绕路、订民宿来回比价”等痛点逐一解决。打开小程序就能直接完成门票在线预订、竹筏和景交车预约，实时查看景区各点位客流、停车场剩余车位和项目排队时长，还能使用在线语音讲解、预约专业导游、导航至就近的智慧厕所，甚至直接预订周边民宿餐饮、选购楠溪特色文创特产，真正实现一部手机搞定全程游玩，不用再随身揣着一堆纸质导览图。

除了实用的便民服务，新上线的官方平台还设置了常态化福利机制。游客关注各端口官方账号后，可不定期参与趣味抽奖、福利兑换活动，免费领取游玩权益、文创好物和各类消费优惠券，让出行过程里多了不少意外惊喜，也能享受到更实在的游玩优惠。

作为温州山海文旅版图里的核心板块之一，楠溪江景区此次上线全渠道官方智慧平台，没有走复杂的技术堆砌路线，而是把游客实际游玩里的细碎需求落到实处，让三百里楠溪江的山水和千年文脉，通过数字化载体离普通游客更近一步。接下来，平台也将持续更新服务内容，引导游客共同维护整洁有序的游览环境，让每一场奔赴楠溪江的旅途，都能少一点繁琐，多一分松弛惬意。

来 源：温州晚报

原标题： “智游楠溪”小程序上线 楠溪江景区门票预约、找车位、订民宿一键搞定

记者 陈培培

本文转自：温州新闻网 66wz.com