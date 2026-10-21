“万有引力π”今年有这些黑科技……

温州晚报 2026-10-21 09:21:50

2026青科会“万有引力π”未来技术与概念产品展示交流活动将于10月23日至26日在温州园博园国际会议中心（中国馆）举办，这场以“万有引力”为名，以“π”为号的沉浸式科技“引力场”，到底藏着哪些让人好奇的黑科技？四天时间里，可玩、可看、可聊，还能亲眼见证科技成果从实验室跑进生活。

2026青科会“万有引力π”未来技术与概念产品展示交流场地。

温州网讯 如果科学有引力，那“万有引力π”就是把未来“吸”到你眼前的那个现场。

2026青科会“万有引力π”未来技术与概念产品展示交流活动将于10月23日至26日在温州园博园国际会议中心（中国馆）举办，这场以“万有引力”为名，以“π”为号的沉浸式科技“引力场”，到底藏着哪些让人好奇的黑科技？四天时间里，可玩、可看、可聊，还能亲眼见证科技成果从实验室跑进生活。

大开眼界

“未来森林”等你探索

“万有引力π”是2026青科会的核心配套活动，也是一场面向全民开放的科学嘉年华。即将亮相的一批展品，覆盖多个领域，不管你是科技发烧友、创业者，还是想遛娃长见识的亲子家庭，这里都有你能上手玩、能看懂的“硬核好物”。

仰望星空，火箭也能“回家”。长久以来，运载火箭都是一次性的，冲上太空后便坠入大气或海洋。“万有引力π”即将展出的可重复使用运载火箭，采用全新独创的开放式回收方式，实现箭上零改动设计，做结构最简单的可复用火箭，让火箭像飞机一样往返天地，大幅摊薄进入太空的成本。这套全新独创回收方案让“火箭稳稳回来”从设想走向工程，计划于2028年首飞。

当眼球受损、光无法抵达大脑，人便陷入永久黑暗。视网膜路径视觉脑机接口选择“绕开眼睛”——一枚仅约3毫米的微型芯片，直接架起外界与大脑视觉皮层的桥梁，让摄像头画面绕过失效眼球直送大脑。人类能否用工程技术“战胜黑暗”？答案正被一点点地点亮。

眼眶与颅脑交界是外科公认的“毫厘禁区”，偏差以毫米计，后果却截然不同。三维眼眶外科手术导航系统相当于把车载GPS搬进手术室，术前把影像重建成三维结构“看透”层层组织，术中实时追踪器械位置，器械走到哪、离神经多远一目了然。它让以往依赖经验手感的操作变成“看得见、算得准、走得稳”的精准操作，荣获浙江省科技进步一等奖。

量子世界有两个近乎“魔法”的特性：一个让算力随量子比特数指数级跃升，另一个让信息“一旦被窃听就必然留痕”。如今“魔法”走出实验室：云平台已接入“天衍-287”“天衍-504”超导量子计算机，无需自建昂贵设备即可调用量子算力；量子保密通信融合国密算法，密钥以量子态分发、中途窃听立刻暴露，实现“理论上不可破解”的连接，堪称数字时代的“终极安全锁”。

这些看似遥远的未来技术，正在“万有引力π”的展台上变成你能亲眼看见、亲手触碰的现实。这片“未来森林”，等你来探索。

好玩好听

现场有哪些科技惊喜

游泳的时候，世界是安静的。但杭州光粒科技带来的Solla Wave AI智能音乐泳镜，偏要让水下的世界“响”起来。这据称是全球首款AI智能音频泳镜，把耳机直接集成在泳镜上，告别了多设备的烦恼，一副泳镜全搞定。入耳式防水耳机配上专属水下声场，游起来像自带BGM；AI智能运动算法实时播报游泳数据，四种泳姿自动识别，还能科学分析游泳数据。戴上它跳进水里的那一刻，外界安静了，但你的节奏响了。

如果你以为机器人都是工厂里那种冷冰冰的机械臂，那星航C1具身智能陪伴机器人会颠覆你的想象。这款由温州星航智能科技有限公司联合温州理工学院打造的桌面级具身智能陪伴机器人，集视觉感知、语音交互、运动控制与情绪表达于一体，能用表情、语音和肢体动作与人自然互动，主打情感陪伴、AI教育和科技展示。想象一下，桌上有个小机器人冲你眨眼睛、点头、说话——这不是科幻片，这是“万有引力π”现场就能遇到的“桌面新伙伴”。

有趣有料

大咖对话、科普表演轮番登场

活动现场设有“未来技术与概念产品展示区”“互动交流区”“学术研讨区”“创新生态区”四大板块，从论文专利到中试产线，从“四首”创新到动态交易场景，科技成果从“看见”到“成交”的全流程都能近距离感受。活动期间，科技投融资大会、青年TALK交流站、科学讲座、新品发布、科普表演、文娱活动将在350平方米的舞台区域轮番上演。技术经理人团队“专人跟进、全程陪跑”，精准链接技术、资本、市场，推动更多优质成果从实验室走向生产线、从样品变成产品。

10月23日至26日，不妨来现场走一走。你会看到那些原本只存在于论文和实验室里的东西，正在变成能摸、能玩、能对话的真实存在。科学从来不只是科学家的故事。它也可以是和孩子的一次惊呼，是和朋友的一句“原来还能这样”，是你对未来的那一点好奇心被悄悄点燃的瞬间。

来 源：温州晚报

原标题： “万有引力π”今年有这些黑科技……

记者 张琼冉 受访单位供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com