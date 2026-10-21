温州都市报 2026-10-21 09:21:51

昨天，经过60次延时和62次出价，华仪风能有限公司的厂房及配套设备，以近2.11亿元网拍成交，较起拍价1.69亿余元溢价超4000万元。处于破产清算中的华仪风能，是已退市上市公司华仪电气股份有限公司的全资子公司。

温州网讯 昨天，经过60次延时和62次出价，华仪风能有限公司（以下简称“华仪风能”）的厂房及配套设备，以近2.11亿元网拍成交，较起拍价1.69亿余元溢价超4000万元。处于破产清算中的华仪风能，是已退市上市公司华仪电气股份有限公司（以下简称“华仪电气”）的全资子公司。

此次网拍的华仪风能厂房及设备坐落于乐清市经济开发区经八路，厂房包括土地使用面积3.9万余平方米和厂房建筑面积4.36万余平方米，设备包括变配电系统和电梯。

该网拍信息在阿里巴巴司法拍卖网络平台公布后，有5人报名参拍，并在10月20日9时55分后展开激烈的出价，最终经过60次的延时才由竞拍号为“Z4792”的参拍人以近2.11亿元夺得，较起价高出了4150万元。

天眼查显示，成立于2002年的华仪风能，早年由华仪集团及两名自然人共同出资，后转由华仪电气100%持股，注册资本也增加至11.6亿元。华仪集团曾是华仪电气的控股股东。

网拍公告显示，华仪风能于去年12月17日被乐清市人民法院裁定受理破产清算，并由浙江联英律师事务所担任华仪风能管理人。天眼查显示，过去十年华仪风能涉及司法案件多达210多起，其中多数发生在2019年后，以合同纠纷案件为主。

过去几年华仪风能官司缠身主要是其母公司华仪电气在2017年至2019年间被控股股东华仪集团累计占用资金23.2亿元。2019年11月，华仪电气主动披露相关违规问题，随后其陷入危机，并因股票面值连续20个交易日低于1元，于2024年初退市。2025年7月，华仪电气被申请破产重整。

华仪风能对外投资了15家公司，相应公司分布在山西、内蒙古、吉林、辽宁、宁夏等省份的相应城市，而这些省份正是我国风能资源丰富的地方，这表示其业务已经拓展到这些省份。此前，也有券商研究报告指出华仪电气在风能板块的布局是上市公司中领先的。

在华仪电气退市与被申请破产重整后，华仪风能也快速步入后尘，主要是其受母公司的拖累，也出现资不抵债的情况。最终，债权人李某认为华仪风能无法偿还其债权，向乐清市人民法院申请华仪风能破产清算。事实上，乐清市人民法院也有多个涉及华仪风能无法清偿债务的执行案件。最终，乐清市人民法院裁定华仪风能破产清算。

来 源：温州都市报

原标题： “华仪风能”厂房及配套设备以2.11亿元网拍成交 较起拍价溢价超4000万元

记者 郑俊杰

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