每天抿口白酒院中自种草药 105岁的她活出豁达人生

温州都市报 2026-10-21 09:18:18

重阳节这天，永嘉105岁的陈阿花奶奶家里堆满了子孙们送来的水果点心，老人嗓音洪亮、笑意盈盈。她身形瘦小却身板硬朗，每天午饭雷打不动的“半两白酒”，是她百年岁月里最舒坦的滋味。

温州网讯 百岁光阴，不过“半两清欢”。

重阳节这天，永嘉105岁的陈阿花奶奶家里堆满了子孙们送来的水果点心，老人嗓音洪亮、笑意盈盈。她身形瘦小却身板硬朗，每天午饭雷打不动的“半两白酒”，是她百年岁月里最舒坦的滋味。

喜欢小酌

每天要喝半两白酒

走进位于永嘉县南城街道中塘前一村的陈奶奶家中，第一感受便是“清爽”，她身形娇小。老人很爱干净，十分注重仪容，穿着素净，头发总是梳得整整齐齐。二儿子肖宗火笑着说，“我妈一天要洗两次头发，坚持自己动手，我想帮她洗，她还嫌我洗得不干净呢。”

30多年来，陈奶奶一直跟着肖宗火夫妻过日子。肖宗火住在一楼，母亲坚持睡二楼。“她说二楼干净，我们拗不过她，只好随她。”肖宗火说，母亲腿脚利索，上下楼梯一点不带喘。陈奶奶调侃，“这样还能多动几下，就当作锻炼身体。”

陈奶奶家有一片后院，院角柴火堆放得方方正正，纸板箱也堆叠得整整齐齐。受母亲影响，肖宗火也养成了爱整洁的习惯，每日清晨都拿起扫帚清扫庭院，把杂物归置得井井有条。

陈奶奶还有一个坚持大半辈子的习惯：每天喝半两白酒。午饭时，肖宗火会给母亲倒上小半杯，自己也陪饮一杯，母子二人小酌闲谈。

“天再冷些的时候，我妈喝烧酒，一个月能喝一斤半，她就好这一口，喝了身子暖和、心里舒坦。”肖宗火指了指饭桌下摆放的十余个酒缸说，母亲不仅爱喝酒，还会酿酒，“这里有一部分的酒就是我妈酿的，它以大米为原料，浸泡、蒸煮、发酵，每一个步骤都很熟悉。”

半生勤苦

手上总有干不完的活

陈奶奶的百年人生，大半浸在辛勤劳作里。她一生养育四子五女，其中长子今年84岁。

“以前日子苦，有什么吃什么。”肖宗火说，早年住在山上，母亲经常啃几口麦饼，便干活去了。“番薯是家常口粮，蒸着煮着，翻来覆去就那几种吃法。可就是靠着这些粗粮，我妈硬是把九个子女拉扯大。”说起这些，肖宗火的声音略带哽咽。

儿媳廖艳艳聊到婆婆45岁生小儿子那年的事，“婆婆临产之前，还在田里摘番薯叶，一路走回家，又在灶台上煮番薯叶。就在水开、叶子翻滚时，孩子匆匆降生了。邻居们后来说起这事，都说‘这孩子，像是直接从她兜里掏出来的’。”

“年轻时，我妈一边带孩子，一边干农活。家里人多，连同我大哥一家算在内，当时一共13人，全由我妈一个人操持。我爸在田里种粮，我妈在院里养鸡，她还利用空余时间打畚箕、扎扫帚，挑到集市上卖，手上总有干不完的活。”肖宗火回忆道。

20年前，陈奶奶随肖宗火从永嘉县城北街道，搬到了现在的城南街道前一村。肖宗火一家以卖豆腐为生，每天天不亮就要出摊，陈奶奶看儿媳辛苦，总抢着搭把手：“你多休息，别累着，烧饭、做豆腐我来弄。”

就这样，很长一段时间内，陈奶奶经常天不亮就起来磨浆、烧火、起皮，忙完豆腐的活计，还要帮儿子儿媳清洗浆布，顺带照看孙子孙女，把一大家子的日子打理得井井有条。

识草辨药

自家后院有个“百草园”

长年山野生活，陈奶奶练就了一身识药的本领。如今，她家后院就有个“百草园”，种了不少草药，她认得每一株草药的名称。

“这个是‘白毛夏枯草’，味苦，能清热解毒、止咳平喘，要是不小心着了凉、咳嗽起来，可以喝这个；这个是‘五皮风’，喝凉的，上火了可以喝。”陈奶奶一株株地介绍，如数家珍。

“她经常说自家种的吃着放心。”廖艳艳在一旁笑着说，婆婆身体底子好，几乎没怎么去医院，更没动过什么大手术，平日里有个头疼脑热，一些常备药加上自家种的草药，对她来说就已经足够。在家人眼里，老人就像一棵扎根山野的老树，风吹雨打几十年，依旧枝繁叶茂，精神矍铄。

长寿密码

家族基因加上好脾气

自从帮着儿子做豆腐，陈奶奶的作息也跟着定了型，养成了早睡早起的习惯。

饮食方面也很简单，陈奶奶早餐吃碗八宝粥或是泡一杯奶粉喝，中午儿子下厨，晚上儿媳掌勺，陈奶奶每餐只吃一小碗饭，胃口不大，偏爱软烂的肥肉，瘦肉反倒不碰。儿孙们心疼她，鸡肉总是炖得脱骨才端上桌。

闲暇时，老人喜欢散步，屋前走一走，后院逛一圈，晒晒太阳，看看院里的花草。遇上雨天，她便搬一张木凳坐在院门口，静静听雨发呆。偶尔，她还会去串门，与邻里八九十岁的老友闲聊。

如今陈奶奶五世同堂，儿孙绕膝。谈到长寿秘诀，她笑称，她的上辈人都很长寿，可能有长寿基因。

但在廖艳艳看来，婆婆的长寿，更胜在脾气好：“她一辈子很少跟人争执，嘴里说的都是好话，待人宽厚温和。”

每天半两小酒，闲来认认百草。陈奶奶的一生没有惊天动地，却在粗茶淡饭与半两清欢中，用最朴素的活法，品味出了岁月最绵长的甘甜。

来 源：温州都市报

原标题： 105岁陈奶奶的“半两清欢”

记者 林吉祥/文 黄超/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com