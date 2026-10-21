温州都市报 2026-10-21 09:20:57

近日，有网友游览宁波海曙区的景点时，打听到一个以温州人命名的小村落，名叫爱中村。10月19日，温都记者核实，这个村与革命烈士陈爱中有着很深的渊源，当地的革命史迹陈列馆内至今还保留着陈爱中烈士的生平事迹资料，村内还有一座爱中纪念亭。

温州网讯 近日，有网友游览宁波海曙区的景点时，打听到一个以温州人命名的小村落，名叫爱中村。10月19日，温都记者核实，这个村与革命烈士陈爱中有着很深的渊源，当地的革命史迹陈列馆内至今还保留着陈爱中烈士的生平事迹资料，村内还有一座爱中纪念亭。

起名“爱中村”，为纪念烈士陈爱中

10月19日，宁波市海曙区横街镇爱中村党支部书记毛磊磊向记者介绍，现在的爱中村是由6个自然村合并的，之前是爱中乡，新中国成立后设立，为纪念1947年时任四明工委委员兼鄞慈县特派员陈爱中而命名。

根据当地革命史迹陈列馆的资料记载，陈爱中（1920—1947），原名仇康阜，温州乐清人。历任乐清县委组织部长、温岭县大荆区特派员、姚慈县沿江区特派员、鄞慈镇地区特派员、四明工委委员兼鄞慈县特派员等职。

1943年3月，陈爱中赴四明山参加浙东区委举办的培训学习，同年6月被浙东区委留在四明山区工作，活动区域在现今宁波市海曙区横街镇。1947年4月，陈爱中在宁波公平柴行联络站工作时被捕，同年11月就义于宁波江北草马路刑场。

英烈事迹代代传，建亭纪念编纂生平

记者了解到，宁波市现有14处以烈士姓名命名的地名。以横街镇为例，除了爱中村，还有朱敏村、云洲村、惠民村，这些红色地名如今已成了当地人的“精神坐标”。

毛磊磊说，虽然当地保存了陈爱中烈士的历史资料，但由于其就义于新中国成立前，具体墓碑位置已无从考证，至今也没有烈士后人前来寻访。但是，陈爱中的革命经历一直被当地老百姓颂扬铭记，村里建起爱中纪念亭，还编纂书籍记录烈士生平。

毛磊磊说，陈爱中烈士“智取大皎乡自卫队”“奇袭窖湖乡公所”的传奇经历，在当地口口相传，村里年长的老人都熟悉他的故事，村民们由衷敬仰这位英烈。

来 源：温州都市报

原标题： 宁波一村名唤“爱中” 纪念温州乐清籍烈士陈爱中

记者 金晖

本文转自：温州新闻网 66wz.com