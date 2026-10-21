温州都市报 2026-10-21 09:21:34

最近，“纯过日子”刷屏各大社交平台。在温州，越来越多90后、00后年轻人也主动拥抱“纯过日子”模式。他们不刻意打造精致人设，不再为营销噱头盲目消费，转而聚焦柴米油盐，把日子过得踏实从容。

温州网讯 最近，“纯过日子”刷屏各大社交平台。在温州，越来越多90后、00后年轻人也主动拥抱“纯过日子”模式。他们不刻意打造精致人设，不再为营销噱头盲目消费，转而聚焦柴米油盐，把日子过得踏实从容。

消费祛魅：

双十一理性下单，只买刚需看重实用

一年一度的双十一购物大促早早开启，直播间热闹依旧，促销话术轮番轰炸，但不少温州年轻人的购物热情明显降温，消费理念悄然转向务实，追求“够用就好”。

家住鹿城区的陈女士是一名95后上班族，今年她没有跟风拼单，反倒先在家做起了“存货盘点”。她把护肤品一一清点、贴上标签，洗面奶还有5瓶、卸妆油剩4瓶、保湿水3瓶……部分囤货足够用上一年半。“往年一到大促就忍不住凑单买新品，很多东西放到过期都没用完。今年打算先消耗囤货，只买一些刚需品。”

同样改变消费习惯的还有80后朱女士。往年双十一，她热衷于追逐大牌新品，钻研满减凑单，力求买到最低价。“以前觉得双十一是一次满足自己虚荣心的机会，会买一些平时舍不得买的大牌，比如衣服、香水。今年，我把购物车来了一次大清理，有些不必要的东西都删掉了。”不仅如此，她还提前列出了购物清单，其中刚需和平替商品占比超过九成。“今年好像对奢侈品有点祛魅，在社交平台发现了很多高质价比的平替产品，想买来试试，如果便宜又大碗，那多香啊。”

朱女士说，以前周围人会暗自较劲品牌，现在更乐于分享挖到的平价好物。“大家的消费观都发生了转变，买衣物不再紧盯品牌logo，优先看面料是否舒适、版型耐不耐穿；家里的东西不再追求网红爆款，只看重质量与实用性。”

生活返璞：

告别网红打卡，烟火日常成主流

消费观念转变的背后，是年轻人生活方式的全面更新。曾经热衷于打卡网红餐厅、精修九宫格朋友圈的不少年轻人，慢慢跳出了“表演式生活”，把时间留给三餐四季与家人陪伴。

市区白领林小姐对此深有体会。前两年，周末她总要奔赴各大网红点位探店，为了一条朋友圈文案反复修图，耗费大量精力。如今，她的社交账号里，不再是精致的下午茶照片，取而代之的是自家灶台出锅的家常菜、城市公园的户外野餐，还有旧物改造后的小惊喜。“比起外出打卡，在家睡个懒觉、亲手做一顿饭菜，更能让人放松。”林小姐说。

这两天，曹先生一家人特地避开国庆和秋假的高峰，到北京感受秋天。“特意给孩子请假出去玩，这在以前根本是不可能的事情。”曹先生坦言，最近一年多心态发生了很大的变化。以前创业总想拿到所谓的“大结果”，时间被工作和应酬填满，不仅自己累，家人也跟着辛苦。如今，他推掉一半的应酬，常带着孩子爬山徒步，周末陪伴家人，坚持健身锻炼。“调整工作节奏后，慢下来，反而觉得生活状态更好了。”

越来越多温州年轻人不再执着于追逐宏大目标，不再过度在意旁人评价。一顿饭，不再比拼食材档次，而是讲究营养均衡；一段假期，不再奔赴人山人海的网红景点，而是享受陪伴家人的松弛时光。

记者观察

“纯过日子”是心态降噪

2026年诺贝尔经济学奖得主揭示：当消费回归理性，品牌能给的最高价值，不再是“让你心动”，而是“让你放心”。“纯过日子”的流行，本质上是当代年轻人一场主动的精神减负，是褪去浮躁后的心态成熟。

许多年轻人容易陷入精神内耗：纠结原生家庭、沉迷心理测试、反复思索人生意义，不断给自己制造焦虑；同时又被消费主义裹挟，为了维持精致人设不断加码支出，身心俱疲。而“纯过日子人”主动按下暂停键：不再过多纠结情绪议题，不再强行逼自己拿到世俗意义上的“大结果”，不再刻意包装自己、迎合潮流。

年轻人依旧认真上班、踏实打拼，没有躺平摆烂，只是回归三餐、睡眠、亲情这些最朴素的日常。鲜花可以照常买，短途旅行依然可以安排，仪式感并没有消失，只是不再被商业营销绑架；日子依旧保有体面，只是不再为了面子过度透支。

说到底，“纯过日子”从来不是苦行僧式节俭，更不是生活品质下降，而是跳出攀比陷阱，不装、不比、不内耗。把日子过得简单踏实，就是成年人最高级的清醒。

来 源：温州都市报

原标题： 告别内卷与跟风，温州年轻人进入“纯过日子”时代

记者 姜瑾瑾

本文转自：温州新闻网 66wz.com