满足这些条件 微信聊天记录才能当证据使用

中央广播电视总台中国之声 2026-10-21 10:10:37

生活中，在聊天记录里的交易和约定，一旦有人反悔，聊天截图能作为证据吗？什么情况下能被认定为证据？如何保留微信聊天记录？

山西省阳泉市中级人民法院近期审结的一起承揽合同纠纷案中，因为没有书面合同，双方的微信聊天记录成了法院做出判决的关键证据。

生活中，在聊天记录里的交易和约定，一旦有人反悔，聊天截图能作为证据吗？什么情况下能被认定为证据？如何保留微信聊天记录？

未签书面合同

聊天记录成关键证据

山西省阳泉市中级人民法院审结的这起承揽合同纠纷案中，原告承接了一块聚脲地坪的施工业务，通过微信与一家新材料科技公司的业务人员进行了沟通，包括合作细节、转账付款材料费等。

原告与新材料科技公司之间没有签书面合同，双方争议主要集中在工程质量、报酬以及施工面积的计算等问题上。二审阶段，上诉人提供了2023年7月23日到10月10日期间，双方两个半月的完整聊天记录。法院认为，这些记录把案涉承揽业务的核心内容谈清楚了。

山西省阳泉市中级人民法院环境资源审判庭法官 胡旭辉：干什么活、干多少、给多少钱、按照什么标准干、材料费怎么付，这些内容在微信(聊天记录)里都有体现。虽然双方没有签正式的纸质合同，但法律并没有要求所有合同都必须写在纸上。只要双方通过微信，对合同的主要内容形成了共同意思表示，而且都已经履行了，就可以认定双方之间存在承揽合同关系。

最终，法院依据微信聊天记录以及其他证据，判决被告返还原告材料费、施工费。

胡旭辉：我们合议庭最后作出了裁判，并不是只看了一张微信截图，而是微信聊天记录、付款记录、施工情况、现场照片，以及第三方重新施工的费用等证据加在一起，能够相互印证，形成了一条比较完整的证据链条，来综合认定。

聊天记录截图做证要回答三个问题

很多人以为只要截了图，就等于把证据保存下来了。实际情况是这样吗？

山西省阳泉市城区人民法院党组副书记、副院长郭丽丽指出，不是有截图，就一定能被法院采信。

山西省阳泉市城区人民法院党组副书记、副院长 郭丽丽：微信聊天记录在法律上属于电子数据，它也是民事诉讼法所规定的法定证据类型，但它和书证、物证等等一些证据一样，都要经过我们法庭的审查。

法官说，想用微信聊天记录证明问题，要回答三个问题：

首先明确这是谁说的？

郭丽丽：微信昵称、头像都可以更换。只拿一张聊天截图，上面显示个“张先生”“李先生”，这些是远远不够的。还要证明这个微信号就是案件里的那个人，或者是案件里面代表那个公司谈业务的人。可以通过微信绑定的手机号、实名认证信息，以及转账收付款记录等等一系列的东西进行佐证、核实身份。

其次体现到底说了什么？最好不要只截一句话。

郭丽丽：一个承诺的意思往往要结合前后聊天内容来看。单独截一句“可以”“没问题”，对方可以辩解说是另外一件事，内容的完整性非常重要。

最后，有没有被改动、删减？这就是大家常说的原始载体问题。

郭丽丽：开庭时，最好带着保存聊天记录的手机当庭登录微信，展示聊天账号、聊天对象以及完整的聊天内容。因为截图、打印件本身没有办法证明是否经过剪辑或拼接，所以一般法官都会当庭要求用原始的手机进行核对。当然，原始手机不在手里也不代表证据就彻底没用。如果能有微信官方凭证、其他备份、公证材料进行佐证，或者对方在庭审中认可，也可以作为证据来使用。

没有原始载体，举证难度明显增加，采信度也会降低，所以，截图能不能用，关键不在于“截没截”，而在于能不能证明它是真实的、完整的，并且和案件有关。

微信语音做证据要注意三个问题

微信语音能做证据吗？山西省阳泉市城区人民法院一级法官郝学敏说，当然可以。但语音保存时要注意几个问题。

山西省阳泉市城区人民法院一级法官 郝学敏：

第一，尽量保证声音清楚、内容完整。不要只截取你认为有用的几秒或十几秒，更不要把语音剪辑和拼接。

第二，要保留原始音频文件。有些当事人提供证据的时候，把语音转成了文字，这样确实可以方便法官和其他人理解，但是转文字只是辅助的，原音频一定要留着。

第三，还要注意说话人的身份。如果语音里没提到名字，对方又不承认这是自己说的，那么还得通过微信号、手机号、实名信息、其他聊天内容、证人证言等方式进一步确认。

除了语音，微信里的文字、图片、视频、链接、转账记录，都有可能成为电子数据证据。那么，表情包能当证据吗？

郝学敏：这个表情包容易有理解上的分歧。比如一个表情，有的人理解成“同意”，有的人理解成“开玩笑”。所以，我们在涉及金额、期限、质量标准这些重要内容，最好用明确文字表达，千万不要只依靠一个表情。

如何留微信聊天记录？

微信聊天记录已经不只是“聊天”，它可能是容易被忽略的“合同”。重要沟通留痕，关键信息不删，转账备注到位，这些平时养成的习惯，可能在未来某一天，成为我们维护自身合法权益的有力武器。如何留微信聊天记录？

郝学敏：

第一，保留好保存聊天记录的手机，不随意删除聊天内容，用清理软件也注意不要把聊天记录删掉。尤其是涉及生意往来、借款、付款、验收这些内容，不要觉得事情办完了就随手删掉。

第二，截图时要把关键信息截完整。比如聊天日期、双方头像和昵称、微信号，以及前后文。不要只截一句“同意”，却看不出同意的是什么。

第三，对比较长的聊天记录，可以通过录屏方式保存。录屏时，建议可以从聊天对象的信息页面开始，再进入完整聊天记录。聊天里的图片要逐一点开，语音要完整播放，视频也要能正常展示。

第四，涉及微信转账的，要保存微信账单详情，申请官方的转账电子凭证。如果是经营性交易，最好同时保留合同、收据、发票、送货单、验收记录。

第五，如果涉及的金额比较大，或者担心手机丢失、记录被删除，可以提前到公证处做证据保全公证，也可以通过合规的区块链存证平台进行存证。

来 源：中央广播电视总台中国之声

原标题： @所有人 满足这些条件 微信聊天记录才能当证据使用

记者 孙莹

本文转自：温州新闻网 66wz.com