央视新闻客户端 2026-10-21 10:10:38

10月20日，应急管理部发布《关于给予龚宝冬等12名同志奖励的决定》。应急管理部决定，对在基层防灾避险工作中壮烈牺牲的龚宝冬同志追记一等功，对作出重要贡献的彭迪等11名同志分别给予记功、嘉奖奖励。

10月20日，应急管理部发布《关于给予龚宝冬等12名同志奖励的决定》。

应急管理部决定，对在基层防灾避险工作中壮烈牺牲的龚宝冬同志追记一等功，对作出重要贡献的彭迪等11名同志分别给予记功、嘉奖奖励。

风雨之中

网格员逆向而行

2026年进入汛期以来，浙江、湖南、广西、重庆等地接连发生山体崩塌、滑坡、泥石流、洪涝、桥梁塌陷、洪水漫堤等灾害，各地基层防灾避险力量成功实现应急避险避灾400余次，有力守护了人民群众的生命财产安全，涌现出许多感人事迹和一批先进典型。

7月17日上午，重庆市彭水苗族土家族自治县汉葭街道沙沱社区兼职网格员何光学接到群众的信息，称山上有碎石坠落，于是马上赶往现场。随后，专职网格员向福超、彭迪、龚宝冬赶去支援，并立刻转移现场群众。在转移群众的过程中，山体突然崩塌。网格员龚宝冬不幸遇难，彭迪被落石击伤，住进医院。

尽管龚宝冬牺牲，彭迪受伤，但向福超、何光学等网格员仍冒着风险继续奋战在一线。最终在大家的努力下，核心区内60多名居民被安全转移出来。

7月30日，龚宝冬被重庆市人民政府评定为烈士。网格员彭迪、何光学、向福超被评为“重庆好人”候选人。

10月9日，中央政法委发布2026年第三季度见义勇为勇士榜，龚宝冬在列。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 致敬防灾逆行者 龚宝冬追记一等功、11名同事获记功嘉奖

本文转自：温州新闻网 66wz.com