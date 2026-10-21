央视网 2026-10-21 10:10:38

记者日前从国家医保局了解到，医保钱包已升级到2.0版本，职工医保个人账户跨省共济功能实现全国全面落地。2.0版本的医保钱包都升级了哪些内容，谁可以使用，又如何使用呢？

有笔钱，在外工作的年轻人可能一直没当回事。它躺在个人医保账户里，一年也用不上两三回。而在异乡，上了年纪的父母，因为看病次数比较多，医药开销比较大，医保个人账户已经见底。一边是年轻人的医保个人账户用不完，另一边是老年人的就医负担重，这两笔账能不能放在一块儿算？答案是，可以。

记者日前从国家医保局了解到，医保钱包已升级到2.0版本，职工医保个人账户跨省共济功能实现全国全面落地。2.0版本的医保钱包都升级了哪些内容，谁可以使用，又如何使用呢？

医保钱包是什么？

跨省共济是啥功能？

记者从国家医保局了解到，个人账户跨省共济，就是职工医保个人账户里的资金，共济给省外参保的近亲属使用。举个例子，在外省务工的子女可将个人账户资金共济给父母看病就医，或者直接用于缴纳城乡居民医保费。而医保钱包就是职工医保个人账户跨省共济的重要载体，依托全国统一的医保信息平台，医保钱包能够在更大范围内将沉睡的个人账户资金转化为“家庭健康金”，除可以按规定支付近亲属在定点医疗机构发生的个人负担医疗费用外，还可以按规定支付近亲属在定点零售药店购买符合规定的药品、医疗器械、医用耗材发生的个人负担费用。

跨省共济谁能用？

哪些人算近亲属？

根据规定，可绑定医保钱包个人账户共济的近亲属包括：配偶、父母、爷爷奶奶、外公外婆、兄弟姐妹、儿子女儿、孙子孙女、外孙子外孙女。需要注意的是，双方均需参加基本医疗保险，共济一方须为职工医保参保人，被共济人可以是职工医保或者居民医保。而不可绑定其他亲属包括：公公婆婆和岳父岳母、表哥表弟、堂姐堂妹等。

为什么要严格限定共济对象？

近亲属可以再次共济吗？

过去，被共济人使用医保钱包进行就医购药主要支持省内共济使用，而医保钱包2.0版逐步扩展到支持跨省使用，2026年底前将全面实现跨省异地就医购药。

国家医保局医保中心主任 樊卫东：医保钱包2.0版，破解了被共济人使用共济资金的区域限制，由过去省内使用扩展到支持跨省使用，从就医购药扩展到城乡居民医保、长期护理保险参保缴费，进一步盘活共济人沉淀的个人账户资金，减轻被共济人异地就医共济负担。

同时，新版医保钱包还进一步强化身份核验、共济关系绑定、共济额度管控、风险预警功能。

国家医保局医保中心主任 樊卫东：严格限定共济对象为近亲属，额度不可再次共济，同时完善了跨省医保资金结算清算的标准，加强异常监测，保障医保基金安全。

如何设虚拟额度？

共济为啥不等于转账？

值得注意的是，医保钱包2.0版还有一个要求，个人医保钱包实行虚拟额度管理，不实际划拨资金，只需要设定共济额度。其实，“虚拟额度”的核心意思就是—— 自己的医保钱包里钱没被真实转走，只是先在账户里“圈出一块”专给家人备用。

例如，家住北京的小徐给自己的个人医保钱包设置了一个虚拟额度1000元，专门给家里人日常买药看病。那么，小徐的父母作为被共济人在本地定点医药机构结账时，刷的是自己的“医保码”，但是付款的时候看到有儿女的“跨省共济虚拟额度”，这样系统就自动识别、实时结算，个人缴费部分即时完成核减。然而，值得注意的是，一旦设定共济额度后，对应的个人账户资金将被暂时“冻结”，共济人不能再使用该额度的个人账户资金。

也就是说，此时北京的小徐就不能自己再用那1000块的额度了。同时，被共济人，也就是小徐的父母，不能把额度再转给第三人。提醒您，解除共济关系后，相应未使用的金额也将原路返回。各地在转出频次、限额等方面存在差异，具体以当地医保部门规定为准。

参保人如何开通医保钱包进行个人账户共济使用？

国家医保局专家介绍，医保钱包2.0版支持国家医保服务平台App及支付宝小程序、线下经办窗口等多种渠道办理跨省共济业务。参保人通过上述渠道进行共济备案，绑定成功后理论上可以及时生效。各地都在测试使用端口，未来全国都会陆续实现，国家医保局同时提醒，如果共济人的职工医保参保状态不正常，或者被共济人未参加基本医疗保险，则可能造成共济关系建立失败。

新闻提示：额度可共济 报销不共享

家庭共济的是个人账户资金，让渡的是个人账户资金的使用权，而不是医保统筹报销权。因此家庭共济不存在性别或年龄等限制，如男性的个人账户资金可以共济给女性近亲属购买妇科用药，成人的个账资金可以共济给子女买儿童药等。

亲情账户相当于把家人的社保卡装进自己手机方便展示，为家人看病的时候，花的是家人自己的钱，家人享受的也是他自己的医保待遇。

来 源：央视网

原标题： 医保钱包升级！个人账户资金如何跨省供亲属使用？一文看懂

本文转自：温州新闻网 66wz.com