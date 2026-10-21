人民日报 2026-10-21 10:10:39

当前正处求职招聘旺季，一些不法分子冒用央国企名义发布虚假招聘信息引流，打着“内部推荐”“直签保录”等幌子，甚至伪造招聘录用材料，诱导求职者支付高额费用，严重侵害求职者合法权益，扰乱人力资源市场秩序。

人力资源社会保障部、中央网信办、教育部、公安部、国务院国资委等发布风险提示，提醒广大求职者提高风险防范意识，谨防上当受骗。

利用话术引流，贩卖求职焦虑

有关部门提示，不法分子实施诈骗往往首先冒用央国企名义编造虚假招聘信息进行引流，通过社交、直播、短视频平台或线上社群、网络论坛、交流社区等，以“央国企就业”“央国企指导”“央国企规划”等为噱头，发布“中国××集团急招数万人”“不限专业、基本报名就能进”“年薪××万、有正式编制”等虚假或夸大信息，用话术引流，吸引求职者咨询。

此后，再虚构“内部推荐渠道”骗取信任。如自称拥有企业人事内部人脉，暗示掌握“少量内部名额”“有内推、实习等资源可对接”，谎称“普通网投简历无法通过筛选，只有付费内推才能直通面试官”，渲染岗位名额紧张、错过不再有的紧迫感。有的还编造聊天记录、成功案例，甚至伪造劳动合同、就业协议，让求职者误以为其有“背景”、有“关系”。

最终，巧立名目收取费用实施诈骗。不法分子最终目的是骗取钱财，会以“内推服务费”“面试打点费”“定金”等多种名义收取费用。收款后，常以“政策变化”“领导调整”等理由拖延搪塞，甚至直接失联。

公域引流、私域转化，利用信息差实施诈骗

有关部门提示，不法分子实施诈骗多以应届高校毕业生为主要对象。高校毕业生求职经验不足，对正规招录流程不熟悉，容易被虚假承诺诱导；家长对孩子就业格外关心，易受焦虑情绪影响，轻信“托关系走门路”的说辞。

当前，不法分子多采取公域引流、私域转化的隐蔽模式，通过网站、小程序、APP等发布“央国企招聘”信息，往往先以分享经验、解读政策、提供攻略等方式吸引流量，然后以免费资料、模拟面试为诱饵吸引求职者跟进，再通过私信、弹幕、评论区引导或直播挂载等方式，将求职者诱导至社交群组或一对一咨询，通过一层层话术诱导，最终引导至私域实现付费转化，以规避公域平台的监管审查，一旦得手便解散群组或拉黑失联。

有关部门提醒，央国企选人用人有正规流程，一些央国企也公开声明，未授权其他网站、社交媒体、个人等发布任何招聘信息，招聘不收取任何费用。求职者应掌握正确招聘信息获取渠道，了解央国企招聘流程，防止不法分子利用信息差实施诈骗。

选择正规渠道，维护自身合法权益

有关部门提醒，求职者通过互联网或线下求职，应选择央国企官网、公共就业服务机构、正规渠道举办的校园招聘活动或具有合法资质的正规职业中介等。求职者可通过全国人社政务服务平台、电子社保卡、掌上12333APP等渠道查看人力资源服务机构信息，优先选择诚信度高、经营规范的服务机构或招聘平台。

对于网络平台、自媒体等发布的信息，求职者要注意核验账号资质，通过与官方网站比对等方式，多方核验岗位信息真实性。可通过“就业在线”“国家大学生就业服务平台”“国资央企招聘平台”“中国公共招聘网”等人社、教育、国资等部门搭建的招聘网站查找权威招聘信息。

对以“付费内推”等名义要求缴纳高额费用安排就业或实习的，应果断拒绝。正规央国企招聘不会收取报名费、手续费、资料费、介绍费、服务费等费用。

求职者要注意保留相关聊天记录、协议文本和转账凭证等，为可能的纠纷留存证据。如遭遇付费内推诈骗，第一时间向公安机关报案；同时可向人社部门劳动监察机构举报非法开展人力资源服务行为，向中央网信办违法和不良信息举报中心举报网络虚假招聘信息，维护自身合法权益。

来 源：人民日报

原标题： 多部门发布风险提示：求职者，警惕“央国企内推”骗局

记者 李林蔚

本文转自：温州新闻网 66wz.com