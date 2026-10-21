中国新闻网 2026-10-21 10:10:39

就美以窃取商业秘密为由制裁中国企业，中国商务部新闻发言人20日晚间表示，中方坚决反对美方污名化中国企业并实施制裁，敦促美方尽快纠正错误做法。

就美以窃取商业秘密为由制裁中国企业，中国商务部新闻发言人20日晚间表示，中方坚决反对美方污名化中国企业并实施制裁，敦促美方尽快纠正错误做法。

当地时间10月19日，美方依据《保护美国知识产权法》，以窃取商业秘密为由，对中国5家企业实施制裁。发言人表示，美方炒作所谓“窃取商业秘密”问题，污名化中国企业并实施制裁，严重损害中国企业合法权益，性质恶劣，中方对此坚决反对。

发言人称，中国人工智能企业的快速发展，得益于长期深耕基础研究，持续创新投入，是坚持科技自主创新与开放合作的成果，有利于造福中美两国和世界，与所谓“窃取商业秘密”无关。

发言人说，中方敦促美方正确看待中国企业取得的长足发展，停止抹黑打压，营造公平竞争的市场环境，维护中美经贸合作大局。中方敦促美方尽快纠正错误做法，否则将采取必要措施予以回应，坚定维护中国企业正当合法权益。

来 源：中国新闻网

原标题： 美以窃取商业秘密为由制裁中企 中国商务部回应

记者 尹倩芸

本文转自：温州新闻网 66wz.com