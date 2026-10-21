美战略石油储备降至44年最低 美以伊战火重燃概率上升

央视新闻客户端 2026-10-21 10:06:01

当地时间20日，两艘油轮在霍尔木兹海峡触雷，美国能源部的数据显示，美国战略石油储备计划中的原油储量已降至44年来的最低水平。

当地时间20日，两艘油轮在霍尔木兹海峡触雷，美国能源部的数据显示，美国战略石油储备计划中的原油储量已降至44年来的最低水平。

美防长19日晚证实，他在未对外公布行程的情况下，前往以色列并与以总理举行会谈。以总理当天表示，已向以军下达了“推翻伊朗政权”的指令。伊朗新任防长则强硬回应称，伊朗已准备迎接第四轮战争。

有分析称，尽管时机敏感，但以色列的政治宣誓明显升级，美以对于伊朗的军事打击概率在上升。而一旦战火重燃，影响恐将迅速外溢，冲突也会失去谈判收场的台阶。

两油轮在霍尔木兹海峡触雷

美原油储备创数十年来新低

伊朗伊斯兰革命卫队20日表示，两艘“违规”油轮在霍尔木兹海峡触碰了由其海军部队布设的水雷，随后起火。

伊朗方面称，这两艘油轮试图经由该海峡南侧的一条“非法”航线通过时触碰水雷，导致船只爆炸起火并被迫停航。伊朗警告称，试图穿越海峡内布设水雷区域属于“非法”行为，将导致“违规者”的资产被焚毁。若美方继续此类“恶意行径”，石油公司将面临更惨痛的代价。

当地时间20日，美国能源部公布的数据显示，美国战略石油储备计划中的原油储量降至2.827亿桶，为44年来的最低水平。

美以伊冲突今年2月28日爆发前，美国战略石油储备计划中的原油储量为4.154亿桶。美国能源部3月11日发表声明说，将在大约120天内释放1.72亿桶战略石油储备，以应对美国和以色列军事打击伊朗引发的油价上涨。美国能源部介绍，美国释放战略石油储备可以通过“销售”和“互换”方式进行。在“互换”方式下，炼油企业因飓风、输油管道堵塞或航道关闭等紧急情况，可从战略储备借出原油，随后足量归还。

美防长秘访以总理

以总理称将“推翻伊朗政权”

据以色列方面19日报道，以色列总理内塔尼亚胡在接受采访时称，向以军和以色列相关部门下达了“推翻伊朗政权”的指令。

内塔尼亚胡称，向以色列国防军、以情报和特勤局（摩萨德）以及以军军事情报局下达了“推翻伊朗政权”的指令。在谈及国内即将举行的新一届议会选举时，内塔尼亚胡宣称，如果反对派在选举后执政，成千上万的巴勒斯坦人或进入以色列，对以色列产生威胁。

19日，内塔尼亚胡在社交媒体发文称，他在获得美国总统特朗普对其参加以色列议会选举的支持后，与特朗普通了电话。内塔尼亚胡称，双方“将联手彻底消除来自伊朗的威胁”，并号召以色列选民在新一届议会选举中为利库德集团投票。

19日，据两名知情人士的消息，美国国防部长赫格塞思在未对外公布行程的情况下，前往以色列并与内塔尼亚胡举行会谈。消息称，赫格塞思与内塔尼亚胡的会面地点在以色列南部的奥夫达空军基地。 赫格塞思当晚证实，他前往中东地区，还视察了美军中央司令部，并附上了相关照片。

此次访问引发关注，原因在于此时距离以色列议会选举仅剩不到十天，并且正值美国和以色列就可能恢复针对伊朗的大规模军事行动展开讨论之际。美国国防部和以色列驻美大使馆均未就相关报道作出回应。

美媒记者：美国国务院向中东地区的所有美国公民发布了安全警告，其中部分内容指出鉴于当前复杂的安全局势，目前在中东的美国公民应提高警惕，注意可能出现的航班取消、领空关闭以及出行受阻等情况。

伊朗新任防长强硬表态

准备迎接第四轮战争

当地时间19日，伊朗国防部长迈赫达德·阿赫拉基表示，伊朗正在准备迎接第四轮战争。此前一天，阿赫拉基刚刚由伊朗议会批准出任伊朗新任国防部长。

伊朗国防部长 迈赫达德·阿赫拉基：我们必须向防空领域投入更多资源，但总体而言在第四轮战争爆发前的有限时间里，我们的导弹和无人机部门必须在巨大压力下加紧运转以生产出所需装备。我们将把每一天都投入到军队所需装备的研发与生产当中。

阿赫拉基当天在议会公开会议上表示，如今伊朗各项能力已得到进一步完善和提升，如果敌方再次作出错误判断，那么来自伊方的大规模回应将令对手感到“震惊”。

同一天，伊朗伊斯兰革命卫队发言人穆赫比表示，7条主要海底光缆已穿过霍尔木兹海峡，全球互联网和商业数据都依赖于此，伊朗提醒敌人，他们需知晓这一信息。

霍尔木兹海峡海底光缆是全球通信网络的重要组成部分，堪称“数字咽喉”。统计显示，全球共有超过500条用于通信的海底光缆，承载了超过95%的洲际数据传输工作。

美国全球海底电缆图网站显示，多条关键光缆线路汇集于霍尔木兹海峡及附近海域。总部位于英国伦敦的《新阿拉伯人报》指出，霍尔木兹海峡海底光缆对于海湾国家尤其重要，相关国家近来在数字金融和数据中心方面投入巨资。光缆的平稳运行对相关国家的数字支付、银行系统、云计算和政府通信等具有重要意义。

美以伊战事恐重燃

冲突再起或快速外溢

针对美以伊局势，中国国际问题研究院中东问题专家李子昕分析称，以色列的政治宣誓明显升级，美以对于伊朗的军事打击概率在上升。伊朗方面则大概率会是军事反击与“海峡牌”以及外交斡旋三线并举。一旦美以伊再度爆发冲突，冲击或将快速外溢，油价存在冲高风险，地缘裂痕也会进一步加深。

中国国际问题研究院中东问题专家 李子昕：短期来看，以色列的声明和美方背书更多出于政治层面的考虑。内塔尼亚胡发出指令的时机非常微妙，正值以色列议会选举前一周的敏感时间，又正值利库德集团的民调落后，急需要树立一个国家安全领袖的人设进行拉票。美国方面，中期选举临近，直接开战的政治成本非常高昂。但即便如此，这次以色列的政治宣誓明显是在升级，美以对于伊朗的军事打击概率的确在上升。

李子昕分析称，伊朗的应对思路是三线并举。军事层面，伊朗革命卫队放出信号，若美方发起袭击，伊方反击将更为强硬；同时提及霍尔木兹海峡的7条海底光缆，将这条商业数据命脉纳入威慑范畴。而“海峡牌”则是伊朗独有的不对称筹码，可以随时升级封锁。外交层面，伊朗总统佩泽希齐扬近期会见俄罗斯外长拉夫罗夫；伊朗外长阿拉格齐同埃及、巴基斯坦外长通话；巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔也到访德黑兰进行斡旋。伊朗在保留谈判通道的同时，还在加固外交的缓冲空间。

李子昕认为，如果美以伊再次爆发军事冲突，冲击恐怕会快速外溢。地区层面，战火可能会向更大范围蔓延。伊朗必然会对以色列本土、美军中东基地以及海湾地区的能源基础设施实施报复，地区安全架构将会进一步崩解。

一旦冲突升级，油价不排除会突破前期的高点，对正处于高通胀的全球市场形成二次冲击。金融层面，避险情绪可能会扰乱金融市场。风险资产的承压会进一步加大，市场恐怕会出现非常剧烈的波动。一旦美以将推翻伊朗政权作为战争目标，冲突也会失去谈判收场的台阶。地区国家会被迫选边站队，地缘政治的裂痕会进一步加深。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 美战略石油储备降至44年最低 美以伊战火重燃概率上升

本文转自：温州新闻网 66wz.com