工信部等四部门印发新规征求意见稿——为汽车设计创新划红线

人民日报海外版 2026-10-21 10:08:19

10月10日，工业和信息化部等四部门印发《关于进一步加强汽车产品创新设计和研发测试验证有关管理工作的通知（征求意见稿）》，聚焦创新设计和研发测试验证，为车企创新划出安全红线。

国庆期间，一名司机在高速上开启智驾后直接睡着，引发全网热议；此前，某全隐藏式电动门把手断电后失效，酿成事故；8月，9家车企合计超427.6万辆新能源车，因应急机械拉手设计问题被集中召回……这些事件指向同一个问题：新能源汽车“科技感”在加速提升的同时，必须筑牢安全底线。

10月10日，工业和信息化部等四部门印发《关于进一步加强汽车产品创新设计和研发测试验证有关管理工作的通知（征求意见稿）》，聚焦创新设计和研发测试验证，为车企创新划出安全红线。

汽车创新迎来硬约束

新规聚焦创新设计和研发测试验证，列出了“禁止清单”和具体测试验证要求，直指跟风推新、测试验证不充分等现实痛点。

“禁止清单”都有什么？为什么要被禁止？

明确禁止配备全隐藏式门把手。根据专业机构实测，配电子门把手的车，侧面碰撞后车门弹出成功率仅67%，远低于机械门把手的98%。此前也出现过车门无法打开阻碍救援造成人员遇难的事故。

明确行车时禁止使用“零重力”座椅、旋转座椅或座椅放倒成床等功能。座椅一旦放平，人半躺着，传统三点式安全带就失去有效束缚力。实测数据显示，“零重力”坐姿下，乘员遭受重度创伤级风险是常规坐姿的4.4倍，严重创伤甚至危及生命的风险高达5.2倍。

此外，新规提出“不得采用折叠显示屏、柔性显示屏”“行车时不可使用升顶座舱功能”，要求“汽车应急逃生装置、应急制动装置、驱动系统电源切断装置等涉及安全的应急操纵件，应具备实体操纵件和醒目标识”“电吸门系统应在断电、故障等异常情况下具备手动开启功能”等。

中国汽车战略与政策研究中心副总工程师朱一方对本报记者表示，此次征求意见稿中的“禁止清单”，主要聚焦三类问题：极端场景下的致命安全隐患、无益于提高产品质量性能的“噱头式创新”、此前监管的薄弱地带。

对测试验证，新规也立下硬规矩：要求企业将安全风险评估前置，评估不达标的创新设计不得装车应用。

比如，新规要求开展不低于3万公里的可靠性验证，环境适应性验证周期不少于1年且需包含高寒—高温—高寒试验次序，即“两冬一夏”。

朱一方介绍，以前相关标准未对整体验证周期和试验顺序作硬性约束，新规强调“两冬一夏”，是考虑到部分零部件对温度敏感，在经历两次大温差冲击后更易暴露开裂、收缩、卡滞、弹性失效等隐性老化问题。这也有助于给企业产品研发验证周期定下限，避免个别企业过度压缩周期。

此外，新规要求对汽车产品创新设计的验证至少应当包括实车测试，并确保数据具备可追溯性和有效性，也被视为对此前引发热议的“以仿真测试代替真实测试”的纠偏。

监管思路变了

此前，中国汽车产品质量安全监管主要采用“准入+召回”的模式。

据了解，这是基于汽车产品技术高度集成、使用环境复杂、生命周期较长等特点逐步建立完善的，也是符合国际通行做法的。

准入管理基于相对成熟的技术标准体系，确保汽车产品符合当时生效的标准要求且相应生产企业具备生产一致性保障能力。在准入管理阶段，监管部门无法穷尽所有使用场景，也无法准确预判产品老化等风险。

召回制度针对的是同一批次车型普遍存在的、上市前未暴露的设计或制造缺陷，这类缺陷往往在大量用户的真实复杂使用场景中才会暴露出来。因此，准入主要防范已知风险，召回则主要应对产品投入使用后发现的新风险，两个管理环节前后衔接、功能互补。

8月21日，国家市场监督管理总局发布9份召回公告，9家车企同日备案召回计划，累计涉及车辆超427.6万辆。

此次召回的原因是车内应急机械拉手与内饰颜色太接近了，不易识别和操作。当发生严重碰撞导致整车低压系统失效等极端情形时，车内人员可能无法快速找到应急拉手开启车门逃生，车外救援人员也可能因电动外把手断电缩回而无法施救。

朱一方介绍，在2026年1月《汽车车门把手安全技术要求》正式发布前，国内没有针对车内应急机械拉手的辨识度、可见性的统一强制技术规范。此前的准入检测中，仅要求车辆配备应急机械释放装置，并未对拉手颜色对比度、标识醒目程度、操作直观性作出硬性约束。《汽车车门把手安全技术要求》为类似缺陷提供了统一判定标尺，才促成了此次涉及9家车企的批量、集中召回。

此次新规征求意见稿的发布，进一步体现了监管思路的转变。朱一方说，新规从“标准覆盖后才规范”转向“创新应用即纳入审查”，从“发现问题后处置”转向“准入环节即防范风险”，从“结果符合标准”转向“验证过程可追溯”。简单来说，就是从出了问题再召回，变成了设计阶段就要证明安全。

例如，此前，汽车生产企业需在产品准入申报时提供符合相关既有标准的检测报告，但无需专门申报方向盘型式、车门把手型式、车门关闭方式、车门防夹功能实现方式等细节信息。新规要求汽车生产企业在产品准入申报时即明确上述细节信息，配合同期发布的技术要求和明确禁止项，有助于进一步强化产品准入管理。

竞争逻辑将重塑

红线划定后，将会给车企带来哪些影响？

朱一方分析，这将使新车研发周期延长、研发验证成本增加、存量车迎来集中整改，考验车企应对能力和效率。同时，“噱头式创新”生存空间将被大幅压缩，有利于车企将研发资源向有效创新集中。从长远看，行业竞争逻辑将迎来深刻改变，质量、安全、可靠将成为车企的“制胜法宝”。

汽车安全事关千家万户的平安出行。同时，随着中国新能源汽车远销100多个国家和地区，产品安全质量已成为“中国车”走向全球市场的压舱石。

今年，多部门陆续出台新规，覆盖汽车产品设计、测试、生产、使用等多个环节。

1月，车门把手强制国标发布，要求断电后机械释放功能正常、标识清晰；6月，《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》发布，针对L2级组合驾驶辅助划定安全底线，对基础单车道、基础多车道、领航驾驶辅助三类系统，从人机交互、驾驶员监测、数据记录等方面提出安全要求，辅助驾驶有了首个强制国标；7月，我国首部L3、L4级自动驾驶强制性国家标准《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》发布，高阶自动驾驶明确准入基线；7月底起，工信部对汽车产品公告申报从严审核，因蓝色不符合现行汽车外部灯光颜色标准，新申报乘用车不得原厂配置辅助驾驶“小蓝灯”；8月，四部门启动为期1年的生产一致性和质量提升专项行动，集中整治生产一致性、可靠性、耐久性、新技术测试验证四方面问题。

记者了解到，此次征求意见稿正是在专项行动基础上，进一步将创新设计的准入管理和验证要求制度化、具体化，形成从专项行动到长效制度的政策闭环。

业内普遍认为，创新过程中安全底线必须守牢。这是为快速发展的新能源汽车行业保驾护航，也是为千万车主的安全兜底。

来 源：人民日报海外版

原标题： 工信部等四部门印发新规征求意见稿——为汽车设计创新划红线

记者 徐佩玉

本文转自：温州新闻网 66wz.com