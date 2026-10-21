央视新闻客户端 2026-10-21 10:09:11

国务院新闻办公室20日举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，中央文化遗产保护委员会办公室等部门有关负责人介绍《文化遗产保护传承“十五五”规划》有关情况。

国务院新闻办公室20日举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，中央文化遗产保护委员会办公室等部门有关负责人介绍《文化遗产保护传承“十五五”规划》有关情况。

《文化遗产保护传承“十五五”规划》坚持保护第一、合理利用、最小干预原则，推动文化遗产系统性保护和统一监管。《规划》主要目标是，到2030年，文化遗产资源全面摸清，监管体制基本理顺，法规制度更加健全，人才队伍持续壮大，保护督察有力有效，文化遗产大保护格局基本形成。

中央精神文明建设办公室专职副主任 中央文化遗产保护委员会办公室主任 胡凯红：我国首次在文化遗产保护领域制定五年规划。规划的突出特点，是用“大遗产观”为统领，以“文化遗产”整体概念统摄各类资源。

国家文物局有关负责人介绍，将用好第四次全国文物普查成果，提升不可移动文物保护水平，推进考古工作和文明历史研究。“十五五”时期，还将开展第二次全国可移动文物普查，全面加强博物馆管理。

住房城乡建设部有关负责人表示，将实施历史文化名城、街区、村镇保护提升工程，加强整体保护，推动活态传承，建立以居民为主体的保护实施机制。

文化和旅游部有关负责人表示，“十五五”期间将开展第二次全国非物质文化遗产普查，加强分类保护，完善非遗保护传承体系，强化文化生态整体保护。

中央文化遗产保护委员会办公室负责人还介绍，将统筹推进《规划》组织实施，推动《文化遗产保护法》立法，组织开展文化遗产保护督察，安排部署跨部门、跨区域、跨领域等方面重要保护举措，切实增强文化遗产工作权威性、协同性、约束力。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 我国首次编制文化遗产保护传承五年规划

本文转自：温州新闻网 66wz.com