新华网 2026-10-21 10:12:26

美国司法部堪萨斯州联邦检察官办公室说，一名威胁要在该州19日举行的共和党集会上刺杀美国总统特朗普的男子已经被捕。

美国司法部堪萨斯州联邦检察官办公室说，一名威胁要在该州19日举行的共和党集会上刺杀美国总统特朗普的男子已经被捕。

综合上述办公室通报以及当地媒体报道，24岁的堪萨斯州男子杰登·里德在社交媒体上一篇当地电视台新闻报道下发表的评论，引起执法部门关注。

里德写道：“说真的，我们干脆开枪打特朗普吧，我们的枪手在哪儿？我受够了这种为钱而活的日子。”他在评论中自称搞到了枪和子弹。

这张视频截图显示，2024年7月13日，美国前总统特朗普在宾夕法尼亚州巴特勒市的竞选集会现场被护送离开。新华社发 在另一篇新闻报道下的独立评论中，里德据称写道：“能不能就在堪萨斯州把他干掉？我自己来都行。”一分钟后，里德又发布一条评论：“我知道你们演讲的地点。我已经把周围的屋顶都摸排好了。”这段话疑似指向美国知名保守派活动人士查理·柯克2025年9月在犹他山谷大学演讲时遭枪击身亡一事。

执法部门接到有关这些言论的举报后，于17日将里德逮捕并提起刑事诉讼。

特朗普19日晚在堪萨斯州帕克城参加了一场支持共和党候选人的竞选集会。

来 源：新华网

原标题： 威胁在竞选集会上刺杀特朗普 美国堪萨斯男子遭逮捕

记者 高山

本文转自：温州新闻网 66wz.com