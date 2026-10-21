新华网 2026-10-21 10:13:04

印度尼西亚万丹省搜救部门20日晚通报，当天下午在爪哇岛西端附近海域发生的客轮火灾事故中，船上460人已全部安全撤离。

印度尼西亚万丹省搜救部门20日晚通报，当天下午在爪哇岛西端附近海域发生的客轮火灾事故中，船上460人已全部安全撤离。

10月20日，在印度尼西亚爪哇岛西端附近海域，救援船只向起火渡轮喷水。新华社发（法拉比摄）

当地搜救部门说，起火客轮名为“巴图曼迪”号，载有420名乘客和40名船员。当地时间20日16时15分左右，客轮在驶入万丹省默拉克港的航道时突然起火。

事故发生后，当地搜救部门派遣救援人员和船只赶赴现场，展开人员疏散和灭火工作。截至18时30分，船上所有乘客和船员均已安全撤离，并被转移至附近其他客轮及默拉克港码头。部分伤者被送往医院接受治疗。

10月20日，在印度尼西亚万丹省，获救人员接受治疗。新华社发（法拉比摄）

搜救部门说，此次救援行动共出动18艘各类船只及海上支援力量，包括搜救船、拖船、巡逻艇和渔船等。21时25分，人员疏散和灭火工作全部结束，搜救人员继续在现场待命，监测后续情况。

目前，客轮起火原因尚不清楚。

默拉克港是往返于爪哇岛和苏门答腊岛的重要轮渡港口，所在的巽他海峡是印尼最繁忙的运输通道之一。

来 源：新华网

原标题： 印尼一客轮起火 船上460人全部撤离

记者李嘉聪

本文转自：温州新闻网 66wz.com