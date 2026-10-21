新华网 2026-10-21 10:13:59

英国首相办公室19日发声，批评美国国防部长赫格塞思关于美国盟友在阿富汗战争中“作用”有限的言论。

英国首相办公室19日发声，批评美国国防部长赫格塞思关于美国盟友在阿富汗战争中“作用”有限的言论。

赫格塞思17日称，北约驻阿国际安全援助部队在阿富汗开展行动时，在那些美国的盟军当中只有少数几个参与作战，其余大部分“只在旁边看着”。这番言论再度引发舆论哗然，招致盟友批评。

英国首相办公室发言人19日发表声明，回击赫格塞思的言论。声明说：“数以千计英军和盟军及其家庭在那场战争中扮演重要角色，超过450名英军人员再也没有回来……贬低他们的作用不对。”

7月20日，伯纳姆在英国伦敦唐宁街10号首相府前挥手致意。新华社记者李颖摄

美国总统特朗普先前也发表过类似言论，称美国盟友在阿富汗战争期间“躲在后面，避开前线”。这番言论同样激起盟友批评。德国防长鲍里斯·皮斯托里乌斯当时表示，这样谈论盟友在战争中死亡的士兵“是不对的，也缺乏尊重，他们当时都同美国站在一边”。澳大利亚总理阿尔巴尼斯说，美方说法“完全不恰当，完全不可接受”。

美国在“9·11”事件后发动阿富汗战争，英国、德国、澳大利亚等国均派兵参与行动。

来 源：新华网

原标题： 美防长贬低盟友在阿富汗“作用” 英国反驳

记者 王宏彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com