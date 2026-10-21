干旱持续 英国供水公司考虑从挪威进口饮用水
新华网 2026-10-21 10:14:42
今夏创纪录的高温正对英国造成持续影响，英格兰南部多地10月发布最高级别干旱警报。为此，英国东南水务公司表示，如果干旱持续，将考虑从挪威进口饮用水。
今夏创纪录的高温正对英国造成持续影响，英格兰南部多地10月发布最高级别干旱警报。为此，英国东南水务公司表示，如果干旱持续，将考虑从挪威进口饮用水。
英国东南水务公司主要为英格兰东南部居民供水。该公司水资源部门负责人尼克·普赖斯告诉英国《太阳报》，受今夏持续高温干旱影响，目前，位于西萨塞克斯郡的阿丁利水库蓄水量仅为库容的19%，只能维持4至6周供应，供水区域内约28万居民或将在下月面临断水风险。
8月18日，在英国伦敦，霍洛池塘塘底大面积干涸龟裂。新华社记者李颖摄
为缓解水资源紧张，普赖斯说，公司正考虑从挪威等地以海运方式进口饮用水，同时使用海水淡化设备将海水转化为饮用水。不过，普赖斯补充说，从挪威进口饮用水是一项“极端措施”，只会在万不得已时采用。据《太阳报》说法，英国此前从未有供水公司从海外进口饮用水。
今夏是英国有记录以来最热的夏季，平均气温达到16.5摄氏度，创下有相关记录以来最高值。加之降雨量持续偏少，进入秋季后也未缓解，英国水资源系统正承受压力。英国环境局数据显示，英格兰82%的地区处于干旱状态，多个水库水位远低于往年同期水平。
来 源：新华网
原标题： 干旱持续 英国供水公司考虑从挪威进口饮用水
记者 王一帆
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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