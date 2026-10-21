鹿城区委书记张崇波调研七都时强调：打造科创生态新城

鹿城发布 2026-10-21 10:17:03

10月20日，鹿城区委书记张崇波在七都街道调研时强调，在鹿城提升首位能级、塑造特色优势上展现更大担当。

10月20日，鹿城区委书记张崇波在七都街道调研时强调，要认真学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，紧扣“一区三地五城”建设要求，坚持以“千万工程”为统领缩小“三大差距”，做深“强城”“兴村”“融合”三篇文章，以科创赋能、生态筑底、文化铸魂，加快打造产城人融合的科创生态新城，在鹿城提升首位能级、塑造特色优势上展现更大担当。

在七都街道03-B-20地块，张崇波实地察看社区卫生服务中心、国际康养中心项目建设运营情况后指出，要纵深推进国家“十五五”医疗卫生强基工程全国实验区建设，把社区卫生服务中心作为织牢基层医疗卫生网底的关键节点来抓，持续优化公共卫生服务供给，让群众在“家门口”享有更均衡、更可及的优质健康服务；要坚持“医养结合、康养融合”的发展理念，着力打造集健康养老、医疗康复、休闲养生于一体的高品质康养综合体，推动社区卫生服务与康养服务功能衔接、资源共享。

在前沙村，张崇波详细了解水利项目建设情况后指出，要严守水利工程安全底线，全面排查整治隐患，将“人机料法环”五要素管理贯穿建设全过程；要统筹推进环境治理、生态修复和资源保护，坚决打好蓝天、碧水、净土、清废综合治理攻坚战。

调研中，张崇波强调，作为瓯江新城核心区，七都街道要强化科技赋能、发展多元业态，围绕产业强、环境美、文化兴持续发力，努力建成科创生态新城。要狠抓大科创、育产业，抢抓“两新”政策窗口，布局新兴赛道，谋实谋细重大项目，推进大孵化器集群建设，聚焦应用场景打造，推动人工智能赋能千行百业，变“发展潜力”为“竞争实力”。要狠抓大生态、精管理，锚定“城市后花园”的定位，提升城市“八化”管理水平，串联生态带、安全带、健身带、旅游观光带，形成具有国际范、功能齐、有序化的现代化城区，把“地理存量”转化为“发展增量”，推动高质量发展和高水平保护良性互动、相得益彰。要狠抓大交通、微循环，纵深推进温州大桥、七都二桥开发建设，因地制宜推进社区巴士铺设覆盖，以交通设施互联互动带动区域一体化发展，与文旅、体育深度融合，让群众通行更舒心、人员从业更安心、旅客出游更顺心。要狠抓大文化、新传承，坚持系统规划、以文塑岛，把侨乡、古港、渔耕等特色文化融入城市肌理，以数字技术焕发文化生命力，实现现代生活图景与历史乡土文化的“双向奔赴”，推动千年岛屿彰显新价值、展现新风采。

鹿城区领导王坚、周岷参加调研。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波调研七都时强调：打造科创生态新城

记者 诸葛承凯

本文转自：温州新闻网 66wz.com