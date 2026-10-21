龙湾区委书记夏禹桨调研基本公共服务一体化工作暨食品安全包保督导工作

龙湾发布 2026-10-21 10:17:40

10月20日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨调研基本公共服务一体化工作暨食品安全包保督导工作。

10月20日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨调研基本公共服务一体化工作暨食品安全包保督导工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强基本公共服务、促进共同富裕的重要论述和考察浙江重要讲话精神，全面落实省市部署要求，始终坚持以人为本、民生优先，紧盯“一老一小”、医疗健康、食品安全等民生关切，把基本公共服务一体化的文章做深做透，以看得见、摸得着的成效持续提升群众获得感和满意度。

民生服务综合体是打通公共服务末梢的重要载体。在沙城街道幸福汇民生服务综合体，夏禹桨走进图书室、活动室等功能场所，边看边问，详细了解活动项目开展、群众参与情况与第三方运营管护细节。他指出，阵地建好更要用活，要立足辖区居民真实需求设计活动，因地制宜培育有特色的服务品牌，同步做好服务宣传引导，切实把资源串起来、把人气聚起来，让综合体成为群众愿意来、经常来、留得住的“幸福驿站”。

学前托育服务是基本公共服务一体化的重要一环。来到龙湾区滨海第二幼儿园，夏禹桨逐一察看幼儿活动空间、户外场地和托育功能区，现场询问在园幼儿数量、师资配置情况，详细了解特色教育、企托无忧等工作开展成效。看到孩子们在园区自在玩耍、互动嬉闹，夏禹桨对园区践行快乐教育理念给予肯定。他强调，要持续拓宽探索场景，多给孩子自由感知、自主尝试的机会，从小培育探究意识与团队协作能力。同时要持续强化师资队伍建设，引导老师既做知识启蒙者也做孩子成长路上的陪伴者，用心呵护幼儿健康成长，把优质学前托育服务落细落实，让家长放心、孩子开心。

基层医疗卫生服务，是守护群众健康的前沿关口。夏禹桨来到星海街道社区卫生服务中心，详细听取科室设置、日均门诊量以及基本公共卫生服务项目开展情况的介绍。他要求，要积极探索与上级医院、社会优质医疗资源的合作机制，推动医疗服务端口持续向前延伸，不断扩大服务覆盖面，让老百姓在家门口就能享受到更加便捷可靠的基础医疗服务。

校园食堂食品安全，直接关系师生身体健康，必须严抓严管、久久为功。夏禹桨走进温州开放大学，实地察看食堂就餐区、消毒间、加工操作间等区域，仔细检查厨房地面、排水槽是否洁净，认真听取校方关于师生就餐保障、食堂内部管理制度的介绍，逐一了解食材采购溯源、仓储保管、加工制作、餐具消杀、食品留样等全流程管控举措。他叮嘱学校要时刻绷紧食品安全这根弦，严格落实食品安全主体责任，把各项管理制度不折不扣地执行到位，坚决守好师生“舌尖上的安全”；各职能部门要常态化开展巡查监管，紧盯校园食堂风险点，加强联合检查、突击抽查和“回头看”，对发现的问题实行闭环整改、销号管理，全力筑牢校园食品安全防护网。

调研中，夏禹桨强调，基本公共服务与食品安全都是关乎千家万户的民生大事。各单位要树牢以人民为中心的发展思想，把群众的“表情包”作为工作的“风向标”，主动倾听群众呼声、精准对接群众需求，从群众最关心最直接最现实的问题入手，一件一件抓落实、一项一项求实效，补齐短板弱项，守牢安全底线，推动公共服务供给从“有”向“优”转变，持续擦亮民生幸福底色。

龙湾区领导张少博、倪士章参加相关活动。

来 源：龙湾发布

原标题： 夏禹桨调研基本公共服务一体化工作暨食品安全包保督导工作

记者 叶德初、李盛亮、陈志旭

本文转自：温州新闻网 66wz.com