瓯海区委书记刘云峰调研服务业高质量发展工作

瓯海发布 2026-10-21 10:18:11

10月20日，瓯海区委书记刘云峰专题调研服务业高质量发展工作。

10月20日，瓯海区委书记刘云峰专题调研服务业高质量发展工作，强调要认真学习贯彻习近平总书记关于服务业发展的重要论述，全面落实全国、全省、温州市服务业大会部署要求，以扩能提质推动服务业优质高效发展，为瓯海经济社会高质量发展提供坚实支撑。瓯海区领导林蔓、寿宇飞参加调研。

生产性服务业是推动产业结构升级的重要引擎。浙江林业资源发展有限公司一直以来扎根瓯海发展，是聚焦地质技术与安全服务、生态保护与修复等核心领域的专业化省属国企。刘云峰一行参观展厅、走进实验室，了解企业服务供给、技术创新等情况。在座谈交流时，刘云峰希望企业深耕主业、放大优势，不断做大做强，瓯海也将统筹各类资源、加强业务对接，为企业发展提供更优环境。

浙江中环检测科技股份有限公司主要提供水气声土检测、辐射检测、新污染物检测、海水与海洋检测等综合检验检测服务。刘云峰一行参观实验室并与企业负责人座谈交流，详细了解企业经营业务、技术应用、发展诉求等情况。刘云峰勉励企业紧盯行业市场需求，持续提供优质检测服务，积极开拓更大市场。属地和有关部门也要加强服务保障，助力生产性服务企业发展迈上新台阶。

生活性服务业是提升居民生活品质的重要载体。温州瓯嗨体育有限公司负责运营的麦德龙地块已入驻运动潮玩馆、射击馆、健身房等体育运动项目，该地块正逐步发展为集购物、餐饮、娱乐、运动于一体的综合性商业中心。刘云峰详细了解地块整体运营、项目规划等情况，强调要进一步丰富服务业态、完善商业配套，为群众提供更加便利化、多样化、高品质的生活服务。

有时温青社自运营以来持续落地青年夜校、各类文化创意活动，今年打造的“有时SPACE”线下非标商业空间，包含餐饮、运动、艺术等业态，已成为温州青年社交休闲集聚地。刘云峰一行详细了解空间规划、业态布局、日常客流等情况，对这一项目的新理念、新模式予以肯定。刘云峰强调，要持续做强品牌、做优服务，更好满足青年群体生活需求，为“千年瓯韵、时尚潮城”建设注入新动能。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰调研服务业高质量发展工作

记者 吴佳佳、黄靖轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com