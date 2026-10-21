瑞安市委市政府专题研究专业市场转型升级工作 因地制宜放大产业特色 加快推动专业市场高质量发展

瑞安发布 2026-10-21 10:18:40

10月20日，瑞安市委市政府召开会议专题研究专业市场转型升级工作。

10月20日，瑞安市委市政府召开会议专题研究专业市场转型升级工作。瑞安市委书记李剑锋在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于构建新发展格局的重要论述，贯彻省、温州市有关部署要求，以创新的思路、改革的办法，加快向“专业服务商”转变，因地制宜放大瑞安产业特色，推动专业市场高质量发展不断取得新进展。

会议听取瑞安市专业市场转型升级工作推进情况，研究部署下阶段重点工作。

会议指出，加快推动专业市场高质量发展，是推动共富先行示范的重要举措，是连接生产与消费、打通产业链的关键节点。瑞安现有9个重点专业市场，涵盖汽摩配、小商品、家居、服装等领域。要紧扣全省“4630”梯度发展格局要求，全力开展改造提升攻坚行动，加快推动专业市场向“专业化、规范化、数字化、国际化、品牌化”提升。

会议强调，要科学统筹规划，明确各专业市场功能定位和发展方向，“一场一策”推动转型升级，增强区域辐射带动能力。要深化产商协同，加强鞋服、箱包、汽摩配等特色产业与专业市场的合作，推进产业链供应链紧密对接，促进双向赋能、共生共赢。要创新经营模式，引入专业运营团队和青年创业群体，探索提供更加优质多元的服务，做足做透“线上线下融合”的消费文章，实现高质量可持续运营。要提升综合配套，聚焦经营户实际需求，补齐硬件设施短板，健全安全管理机制，盘活低效闲置资产，为专业市场转型升级提供良好基础条件。

会议要求，要坚持瑞安市上下一盘棋，进一步加强组织领导，压实攻坚责任，健全工作机制，强化协同调度，汇聚起推动专业市场高质量发展的强大合力。

瑞安市领导陈汉存、吴功宜、戴铭、林圣强参加会议。

来 源：瑞安发布

原标题： 市委市政府专题研究专业市场转型升级工作 因地制宜放大产业特色 加快推动专业市场高质量发展

记者 陈豫州、王鹏洲

本文转自：温州新闻网 66wz.com