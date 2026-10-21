永嘉发布 2026-10-21 10:19:11

10月20日，永嘉县委理论学习中心组举行专题学习会，集中学习《浙江省统计条例导学》和《浙江省统计条例》，进一步提升永嘉县各级领导干部统计工作能力，以高质量统计服务保障经济社会高质量发展。

10月20日，永嘉县委理论学习中心组举行专题学习会，集中学习《浙江省统计条例导学》和《浙江省统计条例》，进一步提升永嘉县各级领导干部统计工作能力，以高质量统计服务保障经济社会高质量发展。永嘉县委书记钟方成主持，永嘉县四套班子领导邱忠瑜、胡宝锋、王晓雄、黄金锡等参加，永嘉县领导陈文平、赵洁鑫分别作交流发言和书面交流。

会议指出，统计是经济社会发展的重要综合性基础性工作，近日省人大常委会通过《浙江省统计条例》，这是全省统计领域首部综合性地方法规。我们要深入学习领悟习近平总书记关于统计工作重要讲话和重要指示批示精神，对标对表《条例》要求，全面提升统计工作制度化、规范化、法治化水平。

会议强调，要把牢正确工作方向，把党的领导贯穿统计工作全过程各方面，坚决扛起依法统计、依法治统的政治责任，巩固树立和践行正确政绩观学习教育成果，引导广大党员干部把“统计必须依法、数字必须真实”的要求化为自觉、融入行动，确保统计工作始终沿着正确方向前进。要聚焦服务中心大局，加强对经济社会运行和国家重大战略落实的统计监测以及对周期性、趋势性、结构性重大问题的分析研判，聚焦新质生产力发展等新形势、新需要，推进统计监测技术、机制创新，推动人工智能、大数据等与统计相融合，提升无感监测、智慧治理的能力水平，为奋进“十五五”、建设经济强县做强统计支撑。

来 源：永嘉发布

原标题： 县委理论学习中心组举行专题学习会

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com