永嘉发布 2026-10-21 10:19:37

10月20日，永嘉县委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，研究部署永嘉县贯彻落实意见；分析永嘉县三季度经济运行和平安建设情况，研究部署下阶段工作。

10月20日，永嘉县委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，研究部署永嘉县贯彻落实意见；分析永嘉县三季度经济运行和平安建设情况，研究部署下阶段工作。永嘉县委书记钟方成主持。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立77周年招待会上的重要讲话精神，深刻领悟习近平总书记在浙江工作期间到永嘉调研指导、作出的重要指示批示精神，旗帜鲜明讲政治，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要全力以赴抓发展，统筹推进扩投资、促消费、稳外贸，积极做好“六张网”项目谋划储备，争取形成更多实物增量。要加大力度惠民生，扎实推进基本公共服务一体化，努力办好群众关切的民生实事。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在全国卫生与健康大会上的重要讲话和在《求是》杂志上发表的重要文章《加快建设健康中国》精神，高水平建设健康永嘉，健全永嘉医派传承创新发展机制，持续完善分级诊疗体系，在沿江“一院一策”推动各县属医院高质量发展，建强用好“家门口三甲专科医院”；在山区迭代完善“医养周转舱”、巡回诊疗、“低空+医疗”等服务模式，推动小病不出县、基层好就医。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记就建设更高水平平安中国的重要指示精神，从严落实“3030”隐患闭环管控机制，强化社会治安整体防控，深化扫黑除恶专项斗争，全面守牢政治安全、经济安全、社会安全、网络安全、生产安全、文物安全、生态安全等底线，争取实现“平安十八连创”。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记就发展先进制造业作出的重要指示精神，坚持工业强县不动摇，做强“4+3+N”产业集群，加快打造温州拥江发展重要的特色制造业高地。要推动“两新”深度融合，纵深推进楠溪科创集群建设，支持兰理工、泵阀检测中心等建设省级中试平台、市级概念验证中心，加快推进人工智能与先进制造研究院的智能决策机械臂产业化。要加快传统产业转型升级，深入推进工业全域治理，打好老旧园区改造、“工业上楼”、矿地结合等组合拳，加快推进智能流体控制产业园、高端泵阀总部园、桥头纽扣市场等建设。要推动新兴产业发展壮大，抓好人工智能产业社区、智能交通测试基地、在外永商企业研究院回归集聚区等打造，推动惯导芯片实验室惯性测量单元产能爬坡。

会议强调，今年前三季度永嘉县经济社会运行总体平稳，呈现“稳中提质”的良好态势，与此同时，还存在“稳中有忧”的不足之处。四季度既是冲刺全年目标的决胜期，也是为明年开局打基础的关键期。永嘉县上下要深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和考察浙江重要讲话精神，全面落实省委“132”总体工作部署、市委“1361”思路举措，紧盯“冲刺四季度、夺取全年胜”的目标，逐条逐项研判分析，加快补齐短板，全力以赴完成全年经济社会发展各项目标任务。要挖掘增量，聚焦新质生产力培育、“六张网”建设、扩消费促投资等政策机遇，全力扩投资、强产业、促消费，打造更多工业新增长点，持续谋划项目储备，提升城市品质能级。要培育后劲，做强325产业带、经济开发区、温州北高铁新城等平台载体，激活县域产业活力，推动创新永嘉建设全面成势，让更多优质企业脱颖而出，抢抓5A创建机遇，把永嘉生态资源优势转化为发展胜势。要严防风险，强化“时时放心不下”的责任感，把安全工作放在心上、抓在手上，全面补齐短板漏洞，把各类风险隐患消除在萌芽阶段，为经济社会高质量发展筑牢安全屏障。

来 源：永嘉发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com