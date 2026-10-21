文成县委书记杨德听到县纪委县监委、县委组织部、县委宣传部、县委统战部开展工作调研

文成发布 2026-10-21 10:20:04

近日，文成县委书记杨德听先后赴文成县纪委县监委、文成县委组织部、文成县委宣传部、文成县委统战部调研。

近日，文成县委书记杨德听先后赴文成县纪委县监委、文成县委组织部、文成县委宣传部、文成县委统战部调研。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记考察浙江时提出的“4+1”重要要求，紧紧围绕文成县委中心大局找准定位、把准方向，把党的全面领导落实到各领域、各环节，为文成跨越式高质量发展凝聚强大合力、提供坚强保障。

在文成县纪委县监委，杨德听走进各业务科室，仔细询问监督执纪、案件查办、队伍建设等工作开展情况。他强调，要坚持全面从严治党、县域发展和纪检工作协同推进，找准服务中心大局的监督切入点，以高质量监督护航县域高质量发展；要坚持强化思想认识、业务知识和执纪胆识协同推进，持续夯实思想根基、锤炼专业本领，练就敢于斗争、善于斗争的过硬担当；要坚持强化机关建设、系统建设和队伍建设协同推进，固本强基、系统施策，锻造忠诚干净担当的纪检监察铁军；要坚持强化县级监督、条块监督和基层监督协同推进，健全贯通协同监督体系，推动监督下沉，打通基层监督 “最后一公里”；要坚持强化政治效果、法律效果和社会效果协同推进，精准规范执纪执法，落实惩前毖后、治病救人方针，持续净化文成县政治生态。

在文成县委组织部，杨德听围绕选干部、聚人才、强基层等工作开展座谈交流，对组织部门服务文成县发展大局各项成效给予肯定。他强调，干部工作要健全新机制，推动干部教育、管理、考核与文成县委县政府中心工作同频同步，持续优化干部队伍结构，鲜明树立重实干、重实绩的干事创业导向，锻造适配文成县高质量发展的骨干力量；人才工作要搭建新平台，持续优化人才发展生态，做实人才服务保障，以优质环境聚才留才，让人才在文成安心安身安业；基层党建要塑造新形象，坚持党建引领共同富裕、赋能基层治理，培育一批可复制、可推广的共富服务典型，切实把组织优势转化为共富实效；要持续擦亮讲政治、重公道、业务精、作风好的组工品牌，不断提升组织工作辨识度、影响力，为文成高质量发展提供坚实组织保障。

在文成县委宣传部，杨德听与宣传干部深入交流，向文成县宣传思想文化战线干部致以问候。他强调，要抓学习，筑牢文成发展的根与魂，持续深化理论武装，学深悟透习近平文化思想，推动党的创新理论入脑入心；要抓认知，开阔文成发展的桥与路，主动对标先进、拓宽发展视野，凝聚文成县干事创业思想共识；要抓项目，提升文成发展的质与量，精心谋划实施文化、文旅、宣传重点项目，以项目载体赋能产业升级；要抓民生，强化文成发展的面与里，坚持以人民为中心推进文明创建，办好群众看得见、摸得着、可感知的民生实事，内外兼修擦亮城乡文明底色；要抓推广，讲好文成发展的光与彩，强化伯温文化传承弘扬，用心做好对外传播，把握好文成故事作为中国故事生动缩影的定位，持续讲好文成故事、温州故事、中国故事，传递文成发展好声音。

在文成县委统战部，杨德听听取了侨务、民族、民营经济、党外人士联络等工作情况汇报，并结合新时代统战工作使命任务明确工作方向。他强调，要聚力打造世界文成人发展平台，联动海内外力量，畅通内外联动渠道，广泛汇聚在外文成人智慧，画好新时代最大同心圆；要聚力打造民族+共富融合平台，依托畲乡特色资源，做强民族特色产业，探索具有畲乡辨识度的共同富裕路径；要聚力打造亲清政商关系交流平台，常态化开展联系对接，及时发现、团结、培育各领域优秀人才，持续涵养优良营商环境；要聚力打造华侨服务和华侨经济服务平台，深化为侨服务，聚焦侨胞急难愁盼破解痛点堵点，稳步推进海外城市侨联建设，做好新生代华侨联络引导，激活华侨经济动能；要牢牢守住安全底线，压实责任、防范风险，维护统战领域和谐稳定。

文成县领导刘树智、王荣华、陈雷、周强参加调研。

来 源：文成发布

原标题： 杨德听到县纪委县监委、县委组织部、县委宣传部、县委统战部开展工作调研

记者 赵鹏鹏、夏晓强、陈经友

本文转自：温州新闻网 66wz.com