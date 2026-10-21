平阳县委县政府专题研究“六张网”建设工作

平阳发布 2026-10-21 10:20:43

10月20日，平阳县委县政府召开会议专题研究水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网“六张网”建设工作。

10月20日，平阳县委县政府召开会议专题研究水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网“六张网”建设工作。平阳县委书记孟晓斌在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照省市部署要求，紧盯发展机遇，系统谋划、高标推进“六张网”建设，加快构建现代化基础设施体系，为平阳高质量发展提供坚实保障。

平阳县领导陈桂雷、李阳阳、洪志亮、盖军参加会议。

会议听取了平阳县“六张网”谋划、储备、建设工作情况汇报，并逐项梳理当前短板弱项，研究部署下阶段重点工作。

会议指出，“六张网”建设是现代化基础设施建设新的“四梁八柱”，也是“十五五”期间基础设施建设的重点工作。平阳县上下要提高思想认识，把“六张网”建设摆到更加突出的战略位置，锚定未来产业发展赛道，以基础设施提档升级赋能强城行动走深走实，持续抓安全、补短板、惠民生，为县域高质量发展注入强劲动力。

会议强调，要进一步找准工作路径，把“六张网”的谋划牢牢抓在手上。要主动向上“接天线”，紧盯国家和省市专项规划与投资政策，牢牢抓住项目储备主动权。要问题导向找需求，立足县域产业发展、城乡建设、防灾减灾等实际需求精准谋划。要务求实效算好账，兼顾社会效益与经济效益，做到项目可落地、资金可保障、运管可持续。要更新观念找路径，积极探索市场化、场景化、产业化等新路径。

会议强调，要明确“一网一策”，系统推进六大网络建设。要建设更加安全韧性的平阳水网，积极推动纳入省级水网项目和补短板清单，深化项目前期资金谋划与争取，推动项目建设有序推进。要建设更加绿色低碳的新型电网，坚持安全可靠、着眼未来，重点聚焦电力安全、用电成本、新能源建设和电力规划先行等方面，持续完善全域新型电力系统。要建设更具竞争力的算力网，切实增强发展紧迫感，主动对接争取、深化方案研究，抢抓数字基建发展先机。要建设更加泛在的新一代通信网，做实做细项目谋划，抢占万兆光网、低空智联网等前沿赛道，深度融入制造业数字化转型。要建设更重“里子”的城市地下管网，坚持统一规划、建管并重，提升城市安全运行水平。要建设更加畅通高效的物流网，持续完善物流枢纽布局，不断提升全域物流流通效率与产业综合竞争力。

会议要求，要健全工作机制，形成共建“六张网”的强大合力，严格落实有力领导、有效对接、有序推进和有感结果，压紧压实各级工作责任，全力推动“六张网”建设取得实实在在、可感可及的成果。

来 源：平阳发布

原标题： 县委县政府专题研究“六张网”建设工作

记者 张蔚旻

本文转自：温州新闻网 66wz.com