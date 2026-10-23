话题六：让世界听见温州
2026-10-23 15:18:00
7月，全市文化“新三样”高水平出海推进会明确“AI+文化”主攻方向；9月23日，众博AI互动短剧平台落地鹿城，同步发布“亿元级创作者扶持与全球发行计划”，8家企业签约入驻AI动漫影视产业园。2025年，温州规上文化新业态产业增长209.6%，今年一季度再增107.7%。从“温州制造”到“温州故事”，文化出海，正让世界重新认识温州。
1、请参赛者围绕所提供的素材，自拟题目，联系生活实际，撰写800字至1500字的原创评论，力求导向正面，观点鲜明。
2、团队参赛选手请将参赛作品直接提交给所属团队负责人，由负责人分类汇总后在规定的截止时间前，填写《温州市第十三届时政评论挑战赛作品报送汇总表》，将所有作品统一打包发送至邮箱wzpinglun@163.com。团队参赛选手需在作品标题下注明参赛信息，格式为（团队名+姓名+联系方式）。
3、个人参赛选手直接将作品发送至邮箱wzpinglun@163.com，文件名格式为（时评赛+姓名+联系方式）。
4、作品须在2026年11月10日前提交赛事组委会。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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