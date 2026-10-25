温州日报 2026-10-25 08:43:00

2026世界青年科学家峰会大健康论坛24日举行，海内外院士专家以及青年科学家、教育家、企业家代表齐聚一堂，围绕“创新驱动医产融合 数智赋能健康未来”主题开展圆桌讨论，在思想碰撞中问道生命科学、求解健康密码。

温州网讯 2026世界青年科学家峰会大健康论坛昨天举行，海内外院士专家以及青年科学家、教育家、企业家代表齐聚一堂，围绕“创新驱动医产融合 数智赋能健康未来”主题开展圆桌讨论，在思想碰撞中问道生命科学、求解健康密码。

市委副书记、市长张文杰，中国残联理事、中国康复研究中心党委书记吴世彩等出席并致辞。

现场举行中国-中东欧国家高校联合会医学院校建设共同体、“康复谷”等启动仪式，温州医科大学医学人工智能学院成立仪式，脑机接口康复联盟暨脑机接口康复开放式数据与算法平台、瓯江实验室-温州医科大学重大项目联合攻关计划、温医大附二院研究型医院建设重大计划等发布仪式，温医大附二院-阿里巴巴达摩院合作签约仪式。

张文杰表示，温州深入学习贯彻习近平总书记关于健康中国的重要论述，坚持人民至上、生命至上，强化创新驱动、重点突破，聚力医产融合、数智赋能、健康优先，提速打造生命健康产业高地和区域医疗中心城市。期待与各方加强交流互鉴、深化务实合作，共攀医学高峰、共筑健康灯塔，让科学之光照亮更多人的生命之路；期盼有更多生命健康企业垂青温州、选择温州，把前沿技术带到温州、把优质项目落到温州，在万亿之城的沃土上深耕大健康的新蓝海；欢迎广大青年科技人才“来温州·创未来”，在温州这座孕育希望和梦想的城市书写奋斗的无限精彩。

吴世彩说，近年来，浙江省残联、温州市政府、温州医科大学等多方合作，汇聚高等院校、医疗机构、科技领军企业、康复机构等力量，探索形成了政产学研用深度融合的科技助残新范式。期待各方继续携手并肩、锐意进取，为推动新时代残疾人事业高质量发展贡献更大力量。

来 源：温州日报

原标题： 2026世界青年科学家峰会大健康论坛举行

共攀医学高峰 共筑健康灯塔

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com