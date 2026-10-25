温州日报 2026-10-25 08:45:47

10月23日，市委副书记、市长张文杰会见2026可持续发展青年科学家奖获奖者，围绕以科技创新推动可持续发展进行深入交流，共同探讨深化开放合作、携手共创未来等话题。

温州网讯 10月23日，市委副书记、市长张文杰会见2026可持续发展青年科学家奖获奖者，围绕以科技创新推动可持续发展进行深入交流，共同探讨深化开放合作、携手共创未来等话题。

可持续发展青年科学家奖由世界青年科学家联合会与温州世界青年科学家成长基金会联合发起设立，自2023年创立至今已连续举办四届，累计评选出15名全球顶尖青年科学家。本届脱颖而出的4位获奖者分别是尼古拉·塞加塔、刘珏、塞萨尔·德·拉富恩特、汪淏田，在合成生物、绿色能源、公共卫生、生命健康等关键领域取得了突破性成就。

张文杰代表温州市委市政府向各位获奖者表示祝贺，向所有深耕可持续发展领域、为破解人类共同发展难题矢志创新的青年科技工作者致以敬意。他指出，可持续发展是世界各国共同面临的核心命题，科技进步一直是推动可持续发展的关键引擎，青年科技人才肩负着以科技创新推动可持续发展的重大使命。作为中国改革开放先行区和民营经济重要发祥地，这些年来，温州深入践行习近平总书记寄予“续写创新史”的殷殷嘱托，全面贯彻新发展理念，着力提升创新温州的发展本色、厚植青年友好的城市底色、拓展“世界的温州”开放特色，在推动高质量发展中坚定不移走好可持续发展之路。

张文杰表示，青年科技人才是创新创业的先锋力量。希望各位获奖者在各自领域持续深耕、再攀高峰，温州诚挚欢迎广大青年科技人才“来温州·创未来”，携手共创“创新活力迸发”的未来、“生活更加美好”的未来、“共富先行示范”的未来。

省科协党组成员、副主席郭寄良、副市长王振勇参加座谈。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰与2026可持续发展青年科学家奖获奖者座谈交流

深化开放合作 携手共创未来

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com