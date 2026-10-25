温州日报 2026-10-25 08:46:16

科技的未来在青年。在昨天举行的2026世界青年科学家峰会上，2026可持续发展青年科学家奖颁奖，来自意大利、中国、美国的4位青年科学家获奖，分别是意大利特伦托大学教授尼古拉·塞加塔（Nicola Segata）、北京大学公共卫生学院流行病与卫生统计学系研究员刘珏、美国宾夕法尼亚大学副教授塞萨尔·德·拉富恩特（Cesar de la Fuente）、同济大学教授汪淏田。每位获奖者将获得100万元人民币奖金。

温州网讯 科技的未来在青年。在昨天举行的2026世界青年科学家峰会上，2026可持续发展青年科学家奖颁奖，来自意大利、中国、美国的4位青年科学家获奖，分别是意大利特伦托大学教授尼古拉·塞加塔（Nicola Segata）、北京大学公共卫生学院流行病与卫生统计学系研究员刘珏、美国宾夕法尼亚大学副教授塞萨尔·德·拉富恩特（Cesar de la Fuente）、同济大学教授汪淏田。每位获奖者将获得100万元人民币奖金。

可持续发展青年科学家奖面向全球45周岁以下青年科学家，每年评选一次，每次评选不超过5名。本次评奖方向聚焦联合国可持续发展目标中的SDG3（良好健康与福祉）、SDG7（经济适用的清洁能源）、SDG9（产业、创新和基础设施）、SDG13（气候行动）以及SDG综合领域（多个SDG目标）5个领域。

与2025年相比，本届奖项申报者呈现以下几个变化：今年奖项累计收到申报材料368份，其中共有347份有效申报，较2025年增长70.1%；外籍申报者69人，占19.9%，分布于31个国家和地区，奖项的“全球属性”不断增强；近一半申报来自机构举荐，他人提名（含机构提名）162人，占比46.7%，越来越多的高校和科研机构，正在把这个奖项作为举荐青年人才的重要通道。

本届可持续发展青年科学家奖评审委员会主席、中国科学院院士白春礼在视频致辞中说，青年科学家富有创造力、勇于探索，是推动科技进步的重要力量，设立“可持续发展青年科学家奖”，就是希望发现和支持更多优秀青年科技人才，鼓励他们面向人类社会的共同需求开展原创性研究和技术创新，用科学的力量推动可持续发展。“我们欣喜地看到，越来越多的青年科学家正在将科学探索与社会需求紧密结合，把个人的科研追求与人类社会的发展需要结合起来，以更多高水平创新成果为推动可持续发展增进人类福祉作出贡献。”白春礼说。

峰会上发布了多项青年科学家支持举措。世界青年科学家峰会合作期刊伙伴计划正式启动，首批来自国内外11家出版主体的56种权威学术期刊加入，将从投稿通道、专刊专栏、青年编辑培育、学术传播等方面为青年科学家提供支持。

2026世界青年科学家创新创业成长支持计划发布，新增盘毂动力、华峰集团、伯特利科技、一鸣股份、华友新材料等5家头部企业，新设5亿元星火天使基金；《AI HORIZIONS》正式创刊、开放征稿；2027世界青年科学家创新创业大赛宣布启动，聚焦量子科技、具身智能等前沿赛道，在海内外主要城市群设立分赛区。此外，峰会公布了青年科学家先锋榜2035（WAYS-2035）首轮榜单，来自全球各地的20位量子科技领域的青年先锋入选。

来 源：温州日报

原标题： 2026可持续发展青年科学家奖颁奖

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com