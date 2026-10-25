温州日报 2026-10-25 08:46:57

24日，2026青科会平行论坛——AI时代青年科学家创业创新生态论坛在龙湾举行，海内外专家学者、青年科研骨干与产业代表等齐聚，共话人工智能发展机遇，共谋青年创业创新路径。

温州网讯 昨天，2026青科会平行论坛——AI时代青年科学家创业创新生态论坛在龙湾举行，海内外专家学者、青年科研骨干与产业代表等齐聚，共话人工智能发展机遇，共谋青年创业创新路径。

近年来，温州深入贯彻落实国家“人工智能+”行动部署，率全国之先成立首个地级市人工智能局，投用东南Token运营中心，加快建设人工智能创新发展先行市、“AI示范应用第一城”。

本次论坛以“AI时代青年科学家创业和创新生态”为主题，国际核能院院士、国际人工智能科学院院士张勤等与会专家学者分享了最新研究进展，探讨人工智能在医疗健康等领域的应用实践。清华大学、温州中津先进科技研究院、浙江电科信息科技股份有限公司等高校院所、科研机构及企业签约合作，深化产学研科技合作。现场发布的全球多智能体可信互联成果转化平台，将服务于科学研究、产业发展等多元场景。

市人大常委会主任张加波对论坛举办表示热烈祝贺，向出席论坛的专家学者和嘉宾表示诚挚欢迎，向长期以来关心支持温州科创事业发展的各界人士表示衷心感谢。他说，青年人是全社会最富有活力、最具有创造性的群体，科技创新的未来属于青年，人工智能的突破寄望于青年。希望广大青年人才把握AI时代机遇、拥抱数智变革浪潮，勇闯前沿赛道、勇攀科研高峰，为人工智能创新发展注入青春活力与澎湃动力。温州将始终敞开大门，诚邀天下英才来温州这片创业创新热土施展才华、挥洒智慧，逐梦AI、共创未来。

来 源：温州日报

原标题： AI时代青年科学家创业创新生态论坛举行

共话发展机遇 共谋创新路径

记者 林岳

本文转自：温州新闻网 66wz.com