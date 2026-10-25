掌上温州客户端 2026-10-25 09:34:21

北京时间10月24日晚，中乙联赛决赛阶段保级A组第28轮，温州队坐镇主场迎战兰州陇原竞技。经过90分钟沉闷的拉锯战，双方0比0互交白卷。这场平局让温州队错失了在积分上迫近安全区的绝佳窗口，保级形势依然严峻。

温州网讯 北京时间10月24日晚，中乙联赛决赛阶段保级A组第28轮，温州队坐镇主场迎战兰州陇原竞技。经过90分钟沉闷的拉锯战，双方0比0互交白卷。这场平局让温州队错失了在积分上迫近安全区的绝佳窗口，保级形势依然严峻。

此役温州队排出了稳守反击的架势，但场面上并未占到便宜。全场比赛温州控球率不到28%，兰州陇原竞技则掌握着超过七成的球权。尽管兰州队控球占优，但在温州队的密集防守面前同样办法不多，真正有威胁的射门寥寥无几。温州队全场仅有5次射门，进攻端投入兵力有限，难以形成持续压迫。

下半场双方陆续走马换将，温州队试图在主场提升进攻节奏，但传接球失误偏多，始终未能创造出绝佳的破门机会。0比0的比分保持到终场，温州队只能接受主场收获1分的结果。

当天下午，排名温州队前一位的广州蒲公英主场1比2遭大连英博B队逆转。这本是温州队将分差迫近至1分的黄金机会，但温州队未能用一场胜利作出回应。此役过后，温州队积27分，仍排在保级A组倒数第二，与广州蒲公英的差距维持在3分，继续停留在降级区内。

更紧迫的是，留给温州队自救的时间只剩两轮。10月31日，温州队将继续在主场迎战本组垫底的上海赛更达。上海赛更达已于第27轮战平广东铭途后提前三轮降级，27轮仅积18分，是本赛季中乙首支降入中冠的球队。面对一支已无欲无求的对手，温州队唯有全取三分，才能将保级悬念延续到11月7日客场与长春喜都的末轮决战。而对于近期状态持续低迷的温州队来说，下周六的主场，已经没有退路。

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原标题： 温州队主场闷平兰州，保级“生死战”下周打响

记者 严嘉瑜 摄影 单晓叶

本文转自：温州新闻网 66wz.com