掌上温州客户端 2026-10-25 09:34:21

近期，温医大附一院AD中心王贞主任医师团队正在开展一项针对存在阿尔茨海默病认知和功能下降风险的中国人群的药物研究。

温州网讯 62岁的陈先生退休后便忙着学摄影、养花鸟，做自己喜欢的事，但他超重，患高血压、高血脂多年，心里一直有个隐忧——父亲和奶奶都患有阿尔茨海默病（简称AD）。陪父亲频繁求医的过程中，他在医生建议下接受了抽血早期筛查，结果呈阳性。进一步头颅核磁共振提示海马体正常，但有少量脑白质变性。

陈先生虽然没有出现记忆力下降等症状，但已属于阿尔茨海默病临床前期。他需要定期检查大脑健康，积极干预，阻止或延缓发病。

这类AD前期患者不妨参与这个临床研究。近期，温医大附一院AD中心王贞主任医师团队正在开展一项针对存在阿尔茨海默病认知和功能下降风险的中国人群的药物研究。该研究为国内领先的AD临床前期干预项目，采用一种生物制剂精准清除脑内淀粉样蛋白斑块，旨在从病理源头阻断疾病进程、延缓临床症状发生发展。III期临床研究已证明，该药在早期症状阿尔茨海默病患者中能显著延缓疾病进展。目前，温医大附一院正与全国多家三甲医院同步开展该新药上市后治疗时机前移的研究。

招募对象：

年龄55～80岁；临床痴呆评定量表评估认知功能完整；血浆P-tau蛋白结果显示存在淀粉样蛋白病理；愿意配合参与临床研究。

排除条件（部分主要标准）：

已诊断为轻度认知障碍（MCI）或痴呆；存在其他明显影响认知功能的神经系统疾病；存在MRI检查禁忌（如体内有金属植入物等）。

提醒：最终能否入选，由研究医生根据详细评估结果综合判断。

研究期间，参与者有一半机会（有可能分到安慰剂组）使用已在中国获批的前沿生物制剂，相关检查和试验药物免费，同时将获得专业团队的诊疗与全程随访管理。

报名方式：

前往温附一老年医学科王贞主任医师门诊咨询。

门诊时间：公园路院区（周四下午、周五上午），南白象院区（周一全天、周三上午、周六上午），龙港院区（周二下午）。门诊排班可能有变，以实际排班为准。

报名截止时间：2026年11月15日

阿尔茨海默病的干预窗口，往往在症状出现之前。一次筛查、一次咨询，或许就是守护记忆的第一步。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 阿尔茨海默病可提前“拦截”？温医大附一院招募高危人群参与临床研究

记者 张晓

本文转自：温州新闻网 66wz.com