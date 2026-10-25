潮新闻 2026-10-25 09:34:00

金秋时节，果园管护正当时。在龙港市凰浦社区龙农种植合作社的种植基地里，工人们加紧开展田间管护作业，精细化管护果树。蜜柚、瓯柑等果品将次第成熟，错峰采摘拉长丰收期。

金秋时节，果园管护正当时。在龙港市凰浦社区龙农种植合作社的种植基地里，工人们加紧开展田间管护作业，精细化管护果树。蜜柚、瓯柑等果品将次第成熟，错峰采摘拉长丰收期。

走进种植基地，连片的果树郁郁葱葱，饱满的果子藏在枝叶间。工人正分工协作，铺开防草布、拉紧固定，仔细为瓯柑树盘覆盖，以物理抑草的方式减少除草剂使用，守护果品品质。

为什么要费这番功夫铺布盖草？合作社负责人周世东道出了其中的门道：“这样草会闷在布下面闷死，但草布也不能长期盖着，盖久了对根系不好。所以我们就盖一段时间，等草死光了再把它打开，不影响果树生长。”

这片瓯柑果园是合作社重点培育的品种，果树栽种至今已是第三年，今年迎来首次采摘，预计11月底成熟上市。周世东介绍，基地选用正宗原种瓯柑，果子风味浓郁、甜度可观，品质值得期待。

同一片基地里，蜜柚枝头硕果累累，长势喜人，采摘时间早于瓯柑，11月初就能上市采收。依托蜜柚、瓯柑的成熟时间差，合作社巧妙搭配品种，拉长鲜果供应周期。

在周世东看来，这样的衔接恰到好处：“蜜柚还能再保持一个多月，正好跟瓯柑接上。到时候瓯柑可以采摘了，蜜柚也还能采。”

记者了解到，龙农种植合作社基地总面积近百亩，除瓯柑、蜜柚外，还种植绿美人等特色柑橘品种。通过合理搭配早、晚熟品种，实现果品错峰成熟、接续上市，丰富了本地鲜果供给，带动周边农户增收。

来 源：潮新闻

原标题： 蜜柚瓯柑“接力”上市！温州人惦记的这一口甜要来了

作者 邓雨薇 方崇杰 图片由龙港融媒体中心提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com