潮新闻 2026-10-25 09:33:34

10月23日，2026年“数据要素×”大赛全国总决赛颁奖仪式在山东青岛举行，温州代表团斩获1个全国一等奖、2个全国二等奖、2个全国三等奖，创下参赛以来历史最佳战绩，充分展现温州在数据要素市场化改革的扎实成效与本土数字创新活力。

10月23日，2026年“数据要素×”大赛全国总决赛颁奖仪式在山东青岛举行，温州代表团斩获1个全国一等奖、2个全国二等奖、2个全国三等奖，创下参赛以来历史最佳战绩，充分展现温州在数据要素市场化改革的扎实成效与本土数字创新活力。

据悉，“数据要素×”大赛由国家多部委联合主办，是国内数据要素领域规格最高、权威性最强的赛事。同时本届赛事更是《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》收官之年的重磅活动，赛事规模再创新高，参赛队伍从首届的1.9万支增长至近3万支，增幅超50%，汇聚了全国各地优质数据创新项目。

面对顶尖阵容的激烈比拼，温州市数据局（市人工智能局）发挥统筹牵引作用，积极联动各行业主管部门、高校科研院所、市场主体，搭建起全链条培育保障体系。并且组建跨领域专家智库，对重点种子项目开展“一对一”深度打磨，深挖温州特色场景潜力，为项目突围全国舞台提供了坚实支撑。

据介绍，温州共有278支队伍踊跃报名参赛，经过层层选拔，5个优质项目突围挺进全国总决赛，覆盖绿色低碳、体育发展、城市治理、医疗健康、数据基础设施五大赛道，实现多赛道多点开花。

本次获奖的5个项目覆盖五大赛道，集中展现温州以数据要素赋能产业升级、城市治理和民生服务的创新成效。

其中，绿色低碳赛道全国一等奖项目“数据要素赋能建筑自主智慧运维与能源管理”，由正泰集团、百盛联合集团、温州肯恩大学等联合申报。项目首创“筑身智能”架构，结合垂类大模型和建筑AI智能体，实现建筑设施自主感知、决策与智控，并通过微创改造、能源费用托管等模式降低部署成本、共享节能收益，打造建筑能碳管理的数据要素标杆。

体育发展赛道全国二等奖项目“以码为媒数据赋能——打造全民健身数字化样板”，由温州市社会体育指导中心、温州电信等共同实施。项目以“全民运动码”汇聚多元健身数据，落地AI运动处方、票根经济等场景，在提升场馆运营效率的同时激活体育消费，形成可复制的全民健身数字化“温州样板”。

城市治理赛道全国二等奖项目“房屋建筑统一代码赋能城市治理服务现代化”，由温州智慧城市和数据研究院、省住建厅政务服务中心等联合推进。项目为每栋建筑、每套房屋赋予“数字身份证”，打通建筑全生命周期数据链路，孵化房屋安全体检、空间数据集等产品，相关实践纳入住建部导则，推动地方实践上升为国家标准。

此外，由温医大附属眼视光医院、医渡云等共同参与的“数据要素赋能眼科智慧诊疗与药械创新”项目获得医疗健康赛道全国三等奖，该项目落地全国首例眼科医疗数据产品交易和全国首个眼科医疗数据知识产权转化案例。由温州市数据集团、趣链科技等联合实施的“重要功能节点多技术路线一体化融合应用”项目获得数据基础设施赛道全国三等奖项，将赋能医疗、金融、保险等多领域场景，打造可复制的数据流通与基础设施运营样板。

下一步，温州将以本次大赛为新起点，抢抓三年行动计划收官窗口期，持续深化数据要素市场化配置综合改革。充分发挥获奖项目示范效应，推动大赛创新成果加快落地转化，进一步释放数据要素乘数效应，以数字创新培育新质生产力，为温州高质量发展注入强劲数字动能。

来 源：潮新闻

原标题： 斩获5个国家奖 创历史最佳！温州闪耀全国“数据要素×”总决赛

记者 王艳琼 通讯员 李安 图片均由温州数安港管理服务中心提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com