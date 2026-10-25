温州日报 2026-10-25 09:57:06

10月24日，2026年青年科学家峰会平行论坛——第一届具身智能机器人与应用论坛在瓯海区举行。近百位来自国内外高校、科研机构和产业界的专家学者、青年科学家与企业代表，共同探讨具身智能技术的发展趋势、创新技术与应用前景。

温州网讯 10月24日，2026年青年科学家峰会平行论坛——第一届具身智能机器人与应用论坛在瓯海区举行。近百位来自国内外高校、科研机构和产业界的专家学者、青年科学家与企业代表，共同探讨具身智能技术的发展趋势、创新技术与应用前景。

当前，人工智能正加速从数字世界走向物理世界，具身智能以“大脑、小脑、本体”为技术核心，正在重塑机器人的感知、认知、决策体系。论坛设置8场主旨报告与1场圆桌讨论，议题覆盖先进建模、仿真技术、数字孪生、先进控制、人工智能算法等多个维度，主会场外同步开设配套专区，开展企业成果展示、青年学术海报交流与青年亮点报告。

论坛期间发布温州本土企业推出的人形机器人新产品。该轮式人形机器人配备激光雷达、深度摄像头与灵巧手，可实现建图定位、物体AI识别和灵活抓取，成为温州加快推动具身智能从实验室里的设备，走向具体的应用场景的一大证明。

“今年青科会跟产业结合得更紧密了，很多企业都融入其中。”亚洲仿真联盟（ASIASIM）秘书长、北京航空航天大学教授翁敬农是青科会的“老朋友”。他注意到，今年会场内外多了许多企业展览，分论坛的组织也是通过申请审批流程产生。 “温州是中国民营经济的发源地，有着很好的创新创业的土壤和深厚产业基础。这座城市通过青科会这个平台有效提升了城市的国际影响和品牌形象，也有利于促进传统产业的升级和新技术的成果转化。”翁敬农说。

主旨报告环节，中外专家学者先后登台，分享最新研究进展，为制造业、医疗健康、公共服务带来新的发展机遇。圆桌讨论中，来自高校、科研机构和企业的嘉宾围绕技术路线与落地路径展开对话。

北京维卓致远医疗科技股份有限公司具身智能业务负责人王硕表示，“具身智能这几年发展很快。探索应用场景是其中很重要的目标。”他认为，通过将脑机接口技术与人工智能、具身智能加速结合，可以进一步丰富未来的人机协作场景。

本次论坛由杭州市北京航空航天大学国际创新研究院牵头，与西安电子科技大学、杭州研究院、宁波东方理工大学、亚洲仿真联盟联合主办。现场还开展学术交流与技术展示平台等配套活动，公开展示学术海报、企业技术及产品、青年科学家成果报告等。

来 源：温州日报

原标题： 具身智能机器人与应用论坛举行 温州造人形机器人发布！

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com