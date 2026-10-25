温州日报 2026-10-25 10:01:00

10月23日，2026长三角医保综合价值评价与医药产业创新研讨会在温州召开。来自全国医保领域、医药行业的院士专家和业界代表共400余人齐聚现场，围绕医保综合价值评价、赋能医药产业升级开展研讨。会上同步揭牌温州医科大学医疗保障治理研究院、启动发布《眼科医保价值评价方法学专家共识（温州）》项目。

温州网讯 10月23日，2026长三角医保综合价值评价与医药产业创新研讨会在温州召开。来自全国医保领域、医药行业的院士专家和业界代表共400余人齐聚现场，围绕医保综合价值评价、赋能医药产业升级开展研讨。会上同步揭牌温州医科大学医疗保障治理研究院、启动发布《眼科医保价值评价方法学专家共识（温州）》项目。

研讨现场，专家围绕医保价值评价体系建设、创新药械准入支付、真实世界证据应用等核心议题深入交流，力争形成可推广的评价共识与标准建议，为全国医保政策优化和医药产业创新输出温州实践样本。作为长三角中心区城市，温州拥有扎实的医保改革和生命健康产业基础：异地定点医疗机构联网结算全覆盖，先后获批全国首个医保数智融合创新区，承担真实世界医保综合价值评价国家级试点；依托“一港五谷”平台聚焦眼健康、生长因子、创新药械等赛道，打造“政、产、学、研、医、保”协同创新生态，为本次跨学科研讨与创新项目落地提供支撑。

会上同步推出两项创新成果。温州医科大学医疗保障治理研究院揭牌，并为顾问、专业委员会委员颁发聘书。该研究院将紧扣医保综合价值评价、生物医药产业创新两条主线，打通创新生物医药“研发—准入—入院—支付”全链条，推动价值评价结果落地到医保支付决策；同时推动医保价值评价与真实世界证据研究结合，依托温州眼科优势，率先形成可复制推广的专科评价标准；并运用人工智能技术，赋能医保基金监管、支付管理、价格治理，以数据提升医保治理效能。现场发布的眼科医保共识项目则将国家七大评价维度转化为眼科临床可落地的评价细则，构建“通用共识＋病种细化”体系，为眼科医保支付决策、临床路径优化提供方法学支撑。

当天，上海交通大学医学院附属瑞金医院院长宁光、温州医科大学校长李校堃、国家医疗保障局价格采购和指导中心副主任谢章澍、温州医科大学附属眼视光医院终身名誉院长瞿佳等专家作主旨演讲，分享前沿研究思路与实践经验。

来 源：温州日报

原标题： 共研产业升级落地创新成果 长三角医保研讨会碰撞新思路

记者 鲍南南

本文转自：温州新闻网 66wz.com