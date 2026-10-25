温州日报 2026-10-25 10:02:30

“意大利主厨法比奥先生给我们上了一堂生动的意餐课，我的味蕾和见识都被惊艳到了！”温州技师学院烹饪专业学生黄文静说。近日，温州技师学院与意大利对外贸易委员会举行第六届意大利烹饪教育项目签约仪式。

温州网讯 “意大利主厨法比奥先生给我们上了一堂生动的意餐课，我的味蕾和见识都被惊艳到了！”温州技师学院烹饪专业学生黄文静说。近日，温州技师学院与意大利对外贸易委员会举行第六届意大利烹饪教育项目签约仪式。

记者了解到，自2023年首次合作以来，双方以烹饪为媒，交流合作成果丰硕。此次再度携手签约，标志着中意烹饪教育合作站在新起点，将为学校开拓深化国际合作交流、助力温州“世界美食之都”建设注入新动能。

从线上理论知识培训到线下实操，中意美食文化在温技师校园碰撞出了新火花。本次项目特设意大利食材实操演示和意大利咖啡大师工坊课，让学生在沉浸式实操中感受意大利美食文化的魅力。意大利主厨法比奥深入讲解了意大利料理文化的历史，并带领师生品鉴意大利产地限定原材料，让大家切身体会优质意大利农产品带来的别样感官体验。“主厨先生现场教授了意大利传统美食制作，还耐心指导我们实践操作，这样的感受非常新奇。”课程结束后，烹饪专业学子获得了由意大利对外贸易委员会认证的证书，以兹证明获得特定的意大利烹饪知识和能力。活动通过“理论授课+大师实操+文化交流”三位一体模式，将国际优质烹饪教育资源走进校园、融入课堂，为学子搭建了多元化、高品质的国际化学习平台。

据了解，温技师烹饪专业已有40多年办学历史，长期深耕瓯菜烹饪、米塑等非遗项目，先后与意大利卢索服装学院、意大利咖啡学院等机构签署合作协议，中意合作的“朋友圈”不断扩大。下一步，学校将持续拓展中意教育交流合作的广度和深度，推动优质国际教育资源落地课堂、惠及学子。温技师相关负责人表示，学校将以更开放的姿态引入意大利优质烹饪教育资源，推动中意饮食文化在理念、技艺和人才培养上实现更深层次互动，努力培养具有国际视野、工匠精神和文化理解力的高素质烹饪人才，为温州“世界美食之都”创建贡献更多“温技师力量”。

来 源：温州日报

原标题： 助力“世界美食之都”建设 意大利烹饪教育项目落地温技师

记者 卓扬

本文转自：温州新闻网 66wz.com