温州晚报 2026-10-25 10:08:34

在2026世界青年科学家峰会全体大会上，2026可持续发展青年科学家奖揭晓，北京大学公共卫生学院、流行病与卫生统计学系研究员刘珏名列其中。

温州网讯 在2026世界青年科学家峰会全体大会上，2026可持续发展青年科学家奖揭晓，北京大学公共卫生学院、流行病与卫生统计学系研究员刘珏名列其中。

“这份荣誉不只属于我一个人，更属于我们整个团队，属于全球奋战在公共卫生一线的同行。”获奖后，刘珏语气带着激动，“我的研究聚焦于数智驱动的传染病流行病学和公共卫生。重大疫情发生前，我们都希望能尽早捕捉到潜在信号。我们做的事情非常简单和朴素，那就是把公共卫生的数据变成知识，把知识变成公共卫生的决策，把决策变成主动健康的行动。”

《Science》杂志把“如何应对下一次传染病大流行”，列为大健康领域的首要科学问题，从古至今一代代科学家都在攻坚，直到现在也远没到终点。现在交通便利、人口流动极快，病毒一天之内就能传播到多个国家，防控难度前所未有。刘珏团队要做的，就是用新技术，赶在疫情扩散前把“小火苗”扑灭。从2020年作为国家卫健委全国新冠专家组成员参与疫情研判，到2022年作为中央援港防控专家组成员赴港抗疫；从主持新发突发传染病防控国家科技重大专项（首席科学家），到以通讯作者在《Lancet》《BMJ》等顶刊发表SCI论文200余篇、连续入选全球前2%顶尖科学家——她把论文写在疫情研判报告里，也写进真实世界的防线中。

“青年科学家的优势，是敢想、敢跨、敢做源头创新。”刘珏说，传染病没有国界，下一次大流行也不会等人类准备好。联合国可持续发展目标中“良好健康与福祉”这一目标，从来不是单点技术题，而是全球治理题。“我希望公共卫生不只是事后应对，而是当下一次大流行到来之时，我们能以更小的代价，更加从容地去防范和化解重大的风险，服务实现全球的可持续发展。”她表示，将以此次获奖为新起点：一边打磨中国本土的数字公卫方案，一边推动技术向发展中国家下沉，让基层也能用上“早识别、早预警、早决策”的智慧工具。“面向未来，我不会仅仅停留在数智公共卫生层面，而是要走向智慧公共卫生，要让我们的算法更有温度，让我们的证据更可落地，让中国的公共卫生方案能够惠及更多国家，成为发展中国家也用得上的公共卫生产品。”

作为北大教师，她同样把“面向人民生命健康”带进课堂。她认为医学人才不能只背课本，要在第一课堂之外走进一线，“教学相长，把知识转成解决真实问题的能力”。

首次来温州的刘珏对这座城市颇有好感：“山好水好，人更好，温州对青年科学家的扶持很实在。”她期待未来推动部分创新成果在温州落地转化，借青科会平台连接全球青年科创力量。

来 源：温州晚报

原标题： 刘珏：在疫情“小火苗”前布防

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com