温州晚报 2026-10-25 10:09:09

在2026世界青年科学家峰会全体大会上，2026可持续发展青年科学家奖揭晓，同济大学化学科学与工程学院长聘特聘教授汪淏田名列其中。

温州网讯 在2026世界青年科学家峰会全体大会上，2026可持续发展青年科学家奖揭晓，同济大学化学科学与工程学院长聘特聘教授汪淏田名列其中。

“我的心情非常激动，这份沉甸甸的荣誉绝不仅仅属于我个人！我听说今年申请人数比去年多出近七成，而且奖项覆盖可持续发展全领域——能代表电化学与绿色燃料方向拿到这份荣誉，是一份沉甸甸的认可。”汪淏田说。

“把空气和工厂尾气里的二氧化碳，当成原料送进反应器，用清洁电能把它高效转化成日常需要的化工品、材料和燃料。这和过去几百年依赖化石燃料的路径完全不同，是人类社会更绿色、更先进的一种分子制造方式。”汪淏田说，他长期从事能源与环境领域的电化学与催化研究，聚焦二氧化碳捕集与资源化利用、电催化、绿色氢能、可持续燃料、关键材料回收及水处理等方向，致力于将催化基础研究与可规模化电化学反应器设计相结合。

他的团队的确把这条路径走在了世界前沿：构建多孔固态电解质反应器，实现低能耗直接空气捕集；在《Nature Energy》发表电化学直接空气捕集研究，在《Nature Catalysis》报道将硝酸盐污染物转化为绿色氨并同步净水的新反应器；持续破解二氧化碳电解长期运行稳定性难题。其成果指向一个清晰愿景——让“捕碳、用碳”像发电一样模块化和可放大。

在汪淏田看来，青年科学家的底气，是脑力、精力与创造力的叠加。“我们有很多‘星辰大海’的想法，不怕试错。哪怕只有1%成功的概率，也值得拼。”他同时强调“承上启下”：既持续产出新知识，也把经验交给下一代更年轻的研究者。

谈到科研生态，汪淏田格外关注“从0到1、再从1到100”的链条：“一个城市要让尖端团队安心扎营，需要好平台和好生源，也要有产业配套和宽容的创投环境。”他建议，对实验室走出的初创项目，政府与社会资本应在不同阶段用不同基金模式稳定托举，避免好技术死在“中试前夜”。

AI时代，他选择主动拥抱。汪淏田透露，电化学催化领域已有许多AI工具可帮助指导催化剂和反应器发展，团队正在同济建设“全自动化人工智能电催化实验室”，用AI指导催化剂与反应器设计。他建议青年科学家勇敢拥抱AI ：“AI一开始可能只会做‘幼稚’的事，但成长是指数级的。等它长成巨人你再追，就晚了。”

青科会现场，不同学科在AI语境下重新连接。汪淏田还表示，在AI时代，青科会这样的平台让世界各国青年科学家交流更显重要。像公共卫生与化学看似不同，但大模型让跨界组合变得自然，“青年科学家完全可以借AI快速跳进新领域”。不同领域科学家经常交流，将有助于青年科学家利用AI工具快速融入新领域。

来 源：温州晚报

原标题： 汪淏田：把二氧化碳“变”废为宝

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com