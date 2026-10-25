温州晚报 2026-10-25 10:10:10

在2026世界青年科学家峰会全体大会中，一位年轻的面孔出现在大会现场。他是陈天润，杭州魔芯科技股份有限公司创始人、CEO，一位从温州走出去的“00后”创业者。今年青科会的年度议题聚焦“AI时代的全球青年行动——构建可持续发展的未来”，而陈天润研究的，恰恰是AI领域最前沿的赛道之一——世界模型。

温州网讯 在2026世界青年科学家峰会全体大会中，一位年轻的面孔出现在大会现场。他是陈天润，杭州魔芯科技股份有限公司创始人、CEO，一位从温州走出去的“00后”创业者。今年青科会的年度议题聚焦“AI时代的全球青年行动——构建可持续发展的未来”，而陈天润研究的，恰恰是AI领域最前沿的赛道之一——世界模型。

“我有幸看到来自世界各地的青年学者聚集在温州，也认识了一些新朋友。”陈天润说，平时大家都埋头做科研，青科会这样的全球性平台让科学家们有机会碰撞思想，尤其是关于AI时代的人与可持续发展的关系。作为温州人，他这次以嘉宾身份回来，感受格外不同。

很多人认识陈天润，是因为那台千元级的消费级3D打印机。2021年，还在浙大读本科的他创立魔芯科技，把3D打印机做成了普通人用手机APP就能操作的“傻瓜机”，产品销往二十多个国家和地区。但这次在青科会上，他谈的不再是打印实物，而是“打印”一个可交互的虚拟世界。

“我们早些时候用3D打印这样的载体，把大家的想象变成可触及的实物。现在我们看到了更有前瞻性的可能性。”陈天润解释，团队正在做的世界模型，不只是生成精美的画面，而是构建一个有真实世界尺度的、可交互的3D空间环境，并模拟其中的物理规律和物体属性。今年7月，魔芯科技发布了MoWorld世界模型世界模型，这是全球首个全栈基于国产NPU构建的三维世界模型，推理成本仅为同等规模进口GPU方案的三成左右。

世界模型有什么用？陈天润举了个直观的例子：要让机器人在真实世界里学会走路、避障，试错成本很高，翻一次车就是实打实的损失。而在世界模型构建的虚拟空间里，机器人可以反复“练习”，等训练成熟再迁移到物理世界，部署成本能大幅降低。目前，这套技术已经在工业数字孪生、机器人仿真以及智能驾驶等领域展开应用。

聊到家乡，陈天润的语气里多了几分亲近。他说，近年来温州在大力度打造“AI示范应用第一城”的标签，温州建设了很多新的园区、新的孵化器和产业园，“尤其是像这里数安港，建设得非常漂亮”。

“这些新的场地和一些相应政策的支持，我们相信也能够去吸引足够的青年学者，能够看到在温州去把AI对应的一些应用能够真实地落地生根。”在他看来，温州的机会不在于单点突破，而在于通过地域内部的尝试，跑出可推广至全国乃至全球的AI应用和产业变革。

“浙江对科研人员来说，环境条件颇具吸引力。”陈天润说。而对于这座正在搭建科创平台、发展新质生产力的城市，这位年轻创业者的期待很实在：让技术找到场景，让场景留住人。

来 源：温州晚报

原标题： 陈天润：温州对青年学者有着强烈的吸引力

记者 张琼冉

本文转自：温州新闻网 66wz.com