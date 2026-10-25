温州晚报 2026-10-25 10:10:49

在2026世界青年科学家峰会全体大会中，2026可持续发展青年科学家奖揭晓，意大利特伦托大学教授尼古拉·塞加塔登上领奖台。这位长期从事人类微生物组与计算生物学研究的科学家，因在该领域的卓越贡献获奖。

温州网讯 在2026世界青年科学家峰会全体大会中，2026可持续发展青年科学家奖揭晓，意大利特伦托大学教授尼古拉·塞加塔登上领奖台。这位长期从事人类微生物组与计算生物学研究的科学家，因在该领域的卓越贡献获奖。

谈到可持续发展青年科学家奖，尼古拉·塞加塔用了“fantastic”（极好的）这个词。“我真的很高兴，也很感激。”他表示，自己在青科会遇到了很多从事科学研究的同行，这对青年科学家来说是很好的学习机会。这对他的职业发展非常重要，也有利于开展交流合作。

尼古拉·塞加塔说，意大利有不少温州人生活，但他此前并不认识当地的温州人，但这次来温州已经结交了一些朋友、建立了一些联系。“我期待再回来，建立长期的合作关系和互动。”

作为计算生物学与微生物组研究领域的领军人物，尼古拉·塞加塔的实验室开发了被广泛使用的计算工具。2022年，一个肠道细菌属以他的名字命名为“Segatella”。根据国际原核生物命名列表（LPSN）记录，命名是为了“纪念这位当代意大利微生物遗传学家，他显著增进了我们对这类细菌的认识”。

当被问及年轻生物学家该培养什么素质时，尼古拉·塞加塔给出了很具体的建议：定量科学素养。“统计学、计算机科学、AI，这些方面在生命科学中将越来越关键。”他说，生物学不只需要机制研究，还需要从大数据出发去建模、去理解，“这样才能为实验优先排序。”

AI越来越强，人类生物学家还能扮演什么角色？尼古拉·塞加塔的回答带着一种审慎的乐观：“AI会改变我们工作的方式，它已经在改变了。但我坚信，当我们想向前迈进一步时，仍然需要人类的直觉和在AI之上做出的选择。”他说，不必害怕AI，“它会成为一种工具，越来越多地帮助我们。你需要学会正确地使用它，但好的科学家能在研究中放入的东西，不是AI的平均答案能替代的。”

获得2026可持续发展青年科学家奖，尼古拉·塞加塔最想感谢的是家人，特别是妻子。他说，科研不是一件轻松的事，自己经常很忙，家里还有几个孩子，“她做得非常出色，支持着我的科学事业。”他又补了一句：“我真的感谢她。如果说我能做成现在这些事，也有她的一份功劳。”

尼古拉·塞加塔表示，这是自己第一次来到温州。“我非常喜欢温州这个地方。从城市到自然风光，一切都让我印象深刻。”塞加塔说，他希望能多待几天，到处走走看看，“我真的很期待下次再来，也许带着家人一起，更好地感受当地的文化和这座城市。”

来 源：温州晚报

原标题： 尼古拉·塞加塔：好的科学家能让AI成为更好的工具

记者 张琼冉

本文转自：温州新闻网 66wz.com