温州晚报 2026-10-25 10:16:01

把一道数学题输进对话框，几秒钟后，答案、步骤甚至漂亮的推导，都能齐刷刷铺在屏幕上。当AI越来越会解题，人为什么还要学数学？“数学的核心是理解。仅仅向AI提问、让AI回答，并不能让你获得这种理解。”在2026世界青年科学家峰会上，菲尔兹奖获得者、中国科学院外籍院士埃菲姆·杰曼诺夫给出了自己的回答。

温州网讯 把一道数学题输进对话框，几秒钟后，答案、步骤甚至漂亮的推导，都能齐刷刷铺在屏幕上。当AI越来越会解题，人为什么还要学数学？

“数学的核心是理解。仅仅向AI提问、让AI回答，并不能让你获得这种理解。”在2026世界青年科学家峰会上，菲尔兹奖获得者、中国科学院外籍院士埃菲姆·杰曼诺夫给出了自己的回答。

这也引出了他的担忧：当AI的能力不断增强，人们会不会误以为，像数学这种基础科学已经不必花那么多时间学习？

杰曼诺夫说，因AI削弱基础教育，是对技术变化的过度反应。数学等基础学科不仅没有过时，恰恰是AI得以发展的基础。“我们周遭的一切，包括现代科技取得的所有成就，包括人工智能本身，都源于人类基础知识的积累与教育。人工智能算法是数学算法，在美国，所有的这些AI公司写了一封公开信，承认AI是基于数学发展出来的。”他说。

“如果你只教学生现在有用的东西，四年后他们毕业时，那些东西早就过时了。”采访中，他用这句话解释基础教育的重要性。技术会更新，具体的工具会变化，而掌握基础知识的人，能够更快理解和适应新的事物。

他给记者讲了一个故事，法国有位少年数学家伽罗瓦，他在20岁时便在一场决斗中离世，当时留下一份数学手稿，这份手稿也许是有史以来最有影响力的数学论文。在之后的150年里，这篇论文在数学界之外毫无用处。而今天，全世界所有的金融交易，都建立在他的工作之上。

“这正是基础研究的价值。”杰曼诺夫说，研究诞生时，人们未必知道它会通向哪里。但多年以后，它却可能成为解决新问题的钥匙。

但是，重视基础科学，不意味着拒绝新工具。杰曼诺夫说，年轻人必须学会使用AI。但人类必须比人工智能更聪明。人类始终应当保留自己独特的特质，那就是创造力和灵感。

回到最初的问题：AI越来越会解题，人为什么还要学数学？杰曼诺夫的回答所指向的，不是让人赢过机器，而是让人即使拥有机器的帮助，也依然能够理解、判断和创造。

来 源：温州晚报

原标题： 菲尔兹奖得主杰曼诺夫：AI越来越会解题 为何还要学数学

记者 薛样洋 主办方供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com