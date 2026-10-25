温州晚报 2026-10-25 10:16:47

24日下午，2026世界青年科学家峰会女科学家论坛在温州启幕，汇聚全球20多个国家的女性科研工作者共话科技发展与青年成长。国际纯粹与应用化学联合会（IUPAC）主席、澳大利亚科学院院士玛丽·加森出席论坛并接受专访，她结合自身数十年科研经历，分享海洋化学的民生价值、女性科研成长心得与对青年学子的期许。

温州网讯 昨天下午，2026世界青年科学家峰会女科学家论坛在温州启幕，汇聚全球20多个国家的女性科研工作者共话科技发展与青年成长。国际纯粹与应用化学联合会（IUPAC）主席、澳大利亚科学院院士玛丽·加森出席论坛并接受专访，她结合自身数十年科研经历，分享海洋化学的民生价值、女性科研成长心得与对青年学子的期许。

作为国际知名海洋天然产物化学专家，她长期聚焦海洋海绵、扁形虫等无外壳软体生物开展研究。“这是我第一次来到温州。能在这场论坛见到来自二十多个国家的女性科学家，我非常高兴，这是一场真正意义上的国际交流盛会。”玛丽·加森说，这场青科会女科学家论坛，为全球女性科技人才搭建起互通想法、寻找合作的国际化平台。

她观察到科研领域里典型的“渗漏管道”现象：本科阶段，理科男女学生人数大致相当；可到了博士后阶段，很多机会要求研究者远赴海外，不少女性因为家庭责任，无法迈出这一步。“在澳大利亚，理科教授里女性大约只占五分之一。显性的性别壁垒正在慢慢消解，但家庭照料带来的负担，依旧是女性科研人要额外面对的难题。”玛丽·加森说，“女性需要看见榜样。我很幸运，高中就读女子学校，学校里优秀的理科老师，早早就让我明白，科学同样属于女孩。”

本届青科会女科学家论坛重点围绕人工智能展开讨论。玛丽·加森认为，AI可以打破化学、生物、物理这些传统学科之间的边界，助力新药研发、地球生态健康研究。“人工智能会为新药研发、地球健康研究提供支撑，但我们必须坚持人为干预。使用AI要秉持诚信、保持透明。女性擅长沟通，在负责任地使用新技术这件事上，可以发挥独特作用。”玛丽·加森说。

论坛现场坐着不少来自温州、怀揣科学梦想的青少年。“我18岁在剑桥读书的时候，根本想不到，有一天我会担任IUPAC主席。”玛丽·加森说，她鼓励温州的年轻学子，尤其是有志走科研道路的女孩，“不要低估自己，你同样有能力带来改变。保持好奇心，主动与人联结，勇敢奔赴你热爱的方向。”

来 源：温州晚报

原标题： IUPAC主席玛丽·加森：科学也属于女孩 别低估自己

记者 叶雄伟 文/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com