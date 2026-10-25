AI热潮下的冷思考 诊室问诊不能被算法裹挟

温州晚报 2026-10-25 10:19:31

2026世界青年科学家峰会（简称“青科会”）以“AI 时代的全球青年行动——构建可持续发展未来”为年度议题。在“网络达人探青科”活动中，我市8位医生博主作为“青科探客”，切身感受科技创新为医疗行业和健康生活赋予的蓬勃生机。他们围绕“AI快速走进大众就医生活”这一话题，畅谈切身感受。

温州网讯 2026世界青年科学家峰会（简称“青科会”）以“AI 时代的全球青年行动——构建可持续发展未来”为年度议题。在“网络达人探青科”活动中，我市8位医生博主作为“青科探客”，切身感受科技创新为医疗行业和健康生活赋予的蓬勃生机。他们围绕“AI快速走进大众就医生活”这一话题，畅谈切身感受。

AI赋能人工耳蜗植入

温州医科大学附属第一医院耳鼻咽喉科主任医师 黄益灯

作为一名专注耳科、深耕人工耳蜗植入手术的耳鼻咽喉科医师，我想从这枚小小的“电子耳”，和大家聊聊AI为听力医疗带来的改变。

人工耳蜗是仿生学与信息科学交叉融合的标志性成果。很多重度听障源于内耳不可逆的毛细胞损伤，而人工耳蜗可以绕过受损部位，将电极送入耳蜗，直接刺激听神经，帮大脑重新捕捉声音。

在AI时代，人工耳蜗植入正变得更精准。第一，机器人参与手术，机械臂减少手颤，核实数据准确性，建议改为“电极以每分钟0.1毫米的速度匀速植入”或确认具体速度数值，耳蜗的精细结构和残余听力保护得更好。第二，声音处理器更聪明，深度学习降噪在嘈杂环境里也能听清人说话。第三，AI辅助远程调机，患者不用再长途奔波反复调试。第四，算法预测术后效果，手术方案更个体化。

集采与医保政策落地，大幅降低人工耳蜗的使用门槛，让更多普通听障家庭负担得起。建议改为“打通实验室与产业之间的壁垒”，推动耳蜗芯片、算法、手术方案向着低成本、高可及性发展，让全球更多听障人群共享科技红利。

以向善为标尺，丈量科学的温度。一枚小小的人工耳蜗，正是科技向善最动人的注脚，也是可持续发展理念在医疗领域的生动实践。我愿持续深耕耳科工作，努力让每一个生命都被听见，让每一种声音都拥有回响。

孕育生命不要被算法定义

温州医科大学附属第一医院生殖中心副主任 杨海燕

如今，不少家庭在孕育这件事上，承载着不小的压力，来到生殖门诊的每一位求孕者，心中都藏着一份温柔又沉甸甸的期盼。日常门诊里，我常会遇见患者带着AI生成的激素解读、促排方案走进诊室，希望我们按照AI给出的方案开展助孕。

面对更信赖算法结论的患者，我不会急于否定AI，而是先静下心倾听他们的顾虑。即便AMH数值相近、年龄相仿，每位女性的卵巢储备、子宫内膜条件、既往病史与身心状态都千差万别。AI能够快速整合文献，提供标准化参考，却读不懂求孕家庭背后漫长的求子历程，体会不到这份期待里夹杂的焦虑与忐忑。

在我看来，AI浪潮之下，被裹挟的既不只是医生，也不单是患者，还有医患之间依靠面对面交流慢慢建立起来的信任。孕育从来不是冰冷的指标运算，它是身体、情绪与生命希望交织的过程，没有一套算法可以直接给出标准答案。

青科会始终致力于将前沿科研成果与临床一线对接。我期待本届大健康论坛探索AI在生殖医学领域有温度的转化，用AI辅助卵巢储备评估、胚胎筛查、妊娠风险预警，让科技成为医生的得力伙伴，帮求孕家庭少走弯路。

在此也想提醒广大市民：孕育是一场独一无二的生命旅程，助孕方案需要结合完整病史、动态监测个体化制订，不要拿着AI的判断直接要求套用方案。

关节诊疗离不开触诊

温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院关节与骨肿瘤科主任医师 余华晨

在日常门诊中，我常遇到一种现象：许多膝关节疼痛的患者来诊前，已通过AI做足了功课。他们不仅了解到我在“保膝治疗”方面的经验，甚至知道我成功为90岁高龄老人保膝，或是有人专程打“飞的”来温州寻求机器人辅助下的关节置换。

这些带着AI生成“诊断”的患者走进诊室，往往开门见山：“余医生，我是不是磨损很严重？是不是得做个磁共振？是不是得马上做关节置换？”甚至当我的诊疗建议与AI提示不完全一致时，部分患者会提出质疑。

当患者信任AI超过信任我的解释时，我会先肯定AI带来的便捷，但我更会耐心地带他们体验“视触动量”的物理查体过程。我会告诉他们：“AI看的是冰冷的数据，而我摸的是您真实的关节。AI的结果可以参考，但‘保膝’是个性化的，咱们得看您关节实际磨损的程度，而不是只看影像上的死板结论。”

在这种现象背后，其实被“裹挟”的是医患关系本身。医生若完全迁就AI结论，可能放弃专业把关；患者若过度依赖AI，可能忽视自身独特情况与风险。真正的可持续健康，需要医生保持专业主体性，患者保持理性判断，双方共同在信息爆炸中找到平衡。

在此，我也给广大市民提个醒：膝关节疼痛病因复杂，千万别拿着AI的“处方”来要求医生。面对面的信任与沟通，才是AI时代最可持续的医疗未来。

代谢诊疗无标准答案

温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院减重代谢中心副主任医师 潘步建

随着人工智能普及，AI问诊、AI制订减重方案成为很多市民的首选。在减重代谢门诊中，越来越多患者带着AI生成的减重诊断、食谱、用药方案、手术建议就诊，要求我直接“按AI方案执行”。

肥胖并非简单的体重超标，而是涉及代谢、内分泌、基础疾病、身体状态等多方面因素的慢性代谢疾病。但AI仅依靠通用大数据模板输出标准化减重方案，无法甄别个体差异，存在较大局限性。

日常接诊中，不少患者过度信任AI结论，对医生的个体化诊疗解释心存疑虑。对此，我始终坚持耐心科普、逐条对比。AI不懂患者是否存在胰岛素抵抗、高血压、黑棘皮症，也无法判断患者的饮食作息、依从性与手术适配度，给出的方案往往片面、甚至存在安全隐患。

在我看来，盲目依赖AI，最终被裹挟的是医患关系与诊疗安全。患者迷信算法、忽视专业面诊，医生的临床经验与个体化判断被弱化，不仅减重效果大打折扣，还可能引发健康风险。

在此提醒广大市民：AI只能作为初步参考工具，绝对不能替代医生面诊。饮食控制减重、药物调理、手术减重，都需要结合个人代谢水平、身体基础、慢病情况综合评估。希望大家理性看待AI减重，就医遵从专科医生的个性化方案，科学、安全、长效地管理体重。

个体故事藏在五官里

温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院耳鼻咽喉科副主任医师 夏思文

在耳鼻咽喉科，患者的期盼常常藏在生活的细节里：听清家人的话语，能够顺畅呼吸，找回熟悉的气味，或是恢复清脆的声音。

如今，越来越多的患者带着AI生成的症状分析、检查解读和用药建议走进诊室。有些人希望医生帮助核实，也有人已经认定AI的判断，希望我们“按这个方案来”。

面对患者对AI结论的信任，我不会急于否定，而是先倾听他们的顾虑，了解完整的提问与回答。即便同样表现为鼻塞、耳鸣或声音嘶哑，每个人的病因、病程、既往病史和检查结果也可能不同。我会结合临床信息，解释哪些建议可以参考，哪些判断还需要核实，也让他们的担忧得到回应。

在我看来，AI浪潮之下，可能受到“裹挟”的既有医生和患者，还有双方依靠面对面交流慢慢建立起来的信任。我们需要回到共同的目标：了解病情，缓解不适，找到适合患者的诊疗方案。诊室里的每一个症状，都连着一个具体的人，以及他的生活、情绪与牵挂。

我期待本届大健康论坛进一步推动前沿科研与临床需求对接，探索AI在耳鼻咽喉科有温度的应用，例如辅助听力检查分析、内镜图像识别和随访管理，让科技成为医生的得力伙伴，也为倾听与沟通留出更多时间。

对于市民朋友，我也有一份期待：不妨把AI的回答和自己的疑问一并带给医生，共同核实、充分交流，让AI这个“助手”成为医患之间沟通的桥梁，让科技的便利与医疗的温度同行。

新生儿诊疗别预设答案

温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院新生儿科主治医师 何笑笑

前几天，一位朋友给我发来一张化验单，说宝宝出生才5天，吃奶慢、吸吮差，AI提示“乳糖不耐受，加乳糖酶”。我建议她尽快线下就诊，因为AI只能基于有限信息做通用推理，不能替代医生对个体的综合判断。

如果家长问“是不是乳糖不耐受”，AI可能顺着这个方向解释；但如果问“新生儿吃奶差可能有哪些原因”，答案就会完全不同。AI更像一面镜子，回应的常常不是疾病本身，而是提问者预设的方向。

以新生儿吃奶差为例，它可能涉及口鼻腔的结构功能问题，如舌系带短、腭裂、后鼻道狭窄等；也可能涉及消化系统问题，如乳糖不耐受、食物过敏、胃食管反流等。这些都不能仅凭化验单或AI结论自行判断。

即便是乳糖不耐受，也要结合临床症状、体征等综合评估，盲目加乳糖酶、换奶粉或停母乳，可能延误重症诊治。

医生的价值在于通过视、触、叩、听，把孩子全身状态、生命体征、专科体征等细节串联起来，形成一种综合性的“病感”。这种基于临床经验、现场观察和整体把握的判断，是AI无法替代的。沟通也应从单向告知转向医患共同决策。

我更愿意把AI看作是一种促进：患者带着更多信息来就诊，反而能推动更深入的沟通，把通用知识转化为适合个体的方案。

AI可以成为沟通辅助工具，但过度依赖会削弱基于真实病情建立的信任，而这种信任正是医疗中最珍贵的部分。

在这里，我想跟大家说一句：疾病诊疗高度个体化，最终判断必须交给线下面诊医生。

颌面问题面诊为准

温州医科大学附属口腔医院颌面外科主治医师 高吟

作为口腔颌面外科医生，我遇到过带着AI“诊断”来的患者：拿着手机说“AI讲我这个要拔”“AI说不用开刀”……这种场面在我的领域不常见，却正一点点变多。

颌面外科的病，要摸一摸肿块的边界、看一看张口度，这些是AI看不全的。有时患者的信任明显偏向屏幕那头。我的做法是先接住这份心情，再耐心地去解释：这处骨质透射影意味着什么，为什么这里能观察，那里必须处理……因为医学判断终究要落在具体的人身上。

AI时代，被“裹挟”的不单单是医生，患者同样要学会甄别矛盾的信息。但我还是乐观的：AI推着科普往前走，也逼着医生把话说得更清楚。

有专家说“AI不会取代医生，但会取代不用AI的医生”，我深以为然。作为临床工作者，我们应该拥抱AI。让AI接手医生繁杂的劳动，使医生专心于临床救治；让AI辅助解读，帮助患者理解病情，促进医患沟通。期待本届峰会聚焦口腔医疗，用AI为老百姓的口腔健康保驾护航。

我想对市民朋友说几句：AI可以当挂号前的“参谋”，别因一句AI结论就自行停药、拒绝手术；网上问诊替代不了查体；屏幕可以给出答案，握住你手的，还是人。

女性健康无模板

温州市人民医院、温州市妇幼保健院妇科主任医师 董晓霞

我在日常工作中，见证了AI快速走进大众就医生活。

目前临床上，患者带着AI生成的诊断结果和自行查询的方案来到诊室、要求医生按AI结论诊疗的情况越来越多，逐渐成为较普遍的就医现象。很多患者过度依赖人工智能，甚至在我给出专业诊疗分析后，依然更相信机器给出的标准化答案，对临床解释产生质疑和抵触。

面对这种情况，我始终坚持耐心沟通、科学引导。我会细致对比AI大数据公式化判断与个体病情的区别，结合患者年龄、症状、病史、体征、体质差异，逐条为患者答疑解惑，用多年临床经验化解信息偏差，让患者回归理性就医。

在AI介入医疗的当下，我认为真正被“裹挟”的不是医生，也不是患者，而是原本互信、温暖的医患关系。AI简化了复杂的医学逻辑，让就医变得模板化、绝对化，无形中拉开了医患距离，消解了临床诊疗的个体化与人文性。

在此，我也想提醒广大市民：AI是很好的健康参考工具，但绝对不能替代线下专业诊疗。人体病情复杂多变，尤其是女性健康问题个体差异极大，机器无法替代医生查体问诊和综合判断。

来 源：温州晚报

原标题： AI热潮下的冷思考 诊室问诊不能被算法裹挟

记者 胡海珍/文 吴倬墨/制图

本文转自：温州新闻网 66wz.com