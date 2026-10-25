龙湾发布 2026-10-25 11:24:45

10月23日，龙湾区服务业大会召开。

10月23日，龙湾区服务业大会召开。龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于服务业发展的重要论述和指示批示精神，全面落实全国和省、市服务业大会部署要求，进一步厘清底数、找准赛道、扬长补短，以更大力度、更实举措推动服务业扩能提质、优质高效发展，为温州湾新区、龙湾区高质量发展提供新支撑、塑造新优势。

会议传达学习了《温州市推进服务业扩能提质的实施意见》文件精神，并通报了龙湾区服务业“6+4”细分赛道推进情况和各街道画像。龙湾区发改局、新区经济发展局（龙湾区经信局）、龙湾区商务局、龙湾区交通运输局、龙湾区文广旅体局、区市场监督管理局、国科温州科技发展有限公司、科大讯飞温州产业加速中心等单位和企业作了交流发言。会议还审议了《龙湾区服务业扩能提质链长制方案》。

夏禹桨指出，一个地区服务业发展得怎么样，直接反映经济成熟度、城市繁荣度、民生幸福度。龙湾区上下要从全局高度和战略层面，深刻认识发展服务业是贯彻上级部署、扛牢政治担当的必尽之责，是抢抓发展机遇、赢得竞争主动的必由之路，是增进民生福祉、打造青创之城的必答之题，切实增强抓好服务业扩能提质工作的思想自觉、行动自觉，深入实施服务业扩能提质行动，推进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，促进生活性服务业高品质、多样化、便利化发展，全力打造浙南服务业强区。

夏禹桨强调，要突出目标引领，走出特色路径。立足制造、科创、枢纽、青年等基础，聚焦生产性服务业和生活性服务业两大方向，坚持特色化、差异化发展，全力主攻软件信息服务、跨境商贸服务、航空运输服务、城市微度假综合服务、检验检测认证服务等五条重点赛道，努力走出具有温州湾、龙湾辨识度的路子。要立足制造优势，做强生产性服务业。始终把“两业融合”作为核心抓手，紧扣产业发展全链条需求，招引集聚各类专业服务机构，推动检验检测、工业设计、投融资、法务等专业服务就近配套，着力补齐区域生产性服务供给，真正把制造业的规模优势转化为服务业的增量优势。要聚焦青年发展，做优生活性服务业。围绕青年和群众的多元需求，持续完善旅游、购物、医疗、教育等配套，不断丰富适配青年偏好的消费休闲场景，全力提升宜居品质，吸引更多青年人来到龙湾、留在龙湾，持续厚植区域发展活力与长远竞争力。

夏禹桨要求，推进服务业扩能提质是一项系统工程，要拧紧责任链条，对照实施方案细化任务清单，明晰各职能部门、属地街道职责分工，推动各项工作落地落细。要强化政策激励，聚焦服务业发展需求，谋划推出精准、及时、有效的政策，助力服务业更好更快发展。要优化营商环境，持续深化助企服务，广泛开展对外宣传推介，让各类市场主体愿意来、留得住、发展好，全力打造浙南服务业强区。

龙湾区领导陈久喜、夏晓静、陈博、孙士岳、倪士章、张崇林参加会议。

来 源：龙湾发布

原标题： 全区服务业大会召开

记者 叶德初、李盛亮、陈志旭

本文转自：温州新闻网 66wz.com