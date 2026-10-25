瓯海发布 2026-10-25 11:24:46

10月23日，瓯海区委书记刘云峰调研国有产业园区建设运营工作。

10月23日，瓯海区委书记刘云峰调研国有产业园区建设运营工作，强调要强化高质量发展目标导向，找准定位、突出重点，系统谋划好建设运营文章，打造更具竞争力、引领力、影响力的产业园区，进一步做强产业支撑，推动经济持续向新向优向好发展。瓯海区领导陈澄博参加调研。

刘云峰一行先后来到东风智能制造产业园、浙南高端装备设计制造产业园，与相关负责人沟通交流，详细了解项目建设进展、园区企业招引、运营前置谋划等情况。刘云峰强调，产业园区是推动经济发展的重要引擎，要坚持规划引领，加强精准招商，推动更多优质企业集聚，进一步强化产业支撑，加速形成新的经济增长点；要锚定发展定位，谋深谋细长效运营文章，着力打造优势明显、特色突出的产业园区，为瓯海经济社会高质量发展注入新动能。

来到中国（温州）双碳科创港、空天信息产业园，刘云峰一行听取园区发展、产业布局情况介绍，并实地走访多家入驻企业，详细了解企业技术创新、产品销售等情况，勉励企业立于自身优势，巩固良好发展态势，持续做大做强。调研中，刘云峰强调，要强化服务保障，精准对接企业需求，为企业经营发展创造良好条件；要坚持招商为要、运营提效，加大招商引资力度，做好产业园去化工作，推动园区高质高效运营，形成互利共赢、协同发展的产业生态。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰调研国有产业园区建设运营工作

记者 吴佳佳、吴宇洲

本文转自：温州新闻网 66wz.com