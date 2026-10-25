乐清发布 2026-10-25 11:24:46

10月23日，乐清市委常委会召开扩大会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神，研究部署乐清市贯彻落实意见；分析乐清市三季度经济社会形势，研究部署下阶段工作。

10月23日，乐清市委常委会召开扩大会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神，研究部署乐清市贯彻落实意见；分析乐清市三季度经济社会形势，研究部署下阶段工作。

乐清市委书记戴旭强主持，乐清市领导胡立左、潘云夫、陈向东、林益正等参加会议。

‌会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记就建设更高水平平安中国作出的重要指示精神和平安中国建设工作会议精神，坚定不移贯彻总体国家安全观，坚决扛起“保一方平安、促一方发展”的政治责任，锚定“国家更加安全、社会更加有序、治理更加有效、人民更加满意”目标，严密防范化解重大风险隐患，不断深化重点领域专项整治，持续深耕新时代“枫桥经验”乐清样板建设，全力推动高质量发展和高水平安全良性互动。

会议指出，今年以来，乐清市上下凝心聚力稳经济、提质效、防风险、强发展，为高质量完成全年目标任务、奋力实现“十五五”良好开局打下了坚实基础。四季度是冲锋冲刺、决战决胜的攻坚季，要坚定信心、保持定力，系统谋划、靶向发力，紧盯既定目标任务，坚持远近结合、强化清单管理、突出履职尽责，不折不扣推动各项部署落地见效，奋力交出“全年红”高分答卷。

会议强调，要推动工业稳进增效，做好“两新”融合、“AI+智造”、纾困解难、要素保障等文章，探索推进更多智能化绿色化融合化升级路径，全力以赴推动工业经济向新向好发展。

要做强项目硬核支撑，强化项目全生命周期管理服务，谋深谋实“六张网”建设项目，持续掀起招商引资热潮，千方百计落地一批标志性、战略性、引领性的重大产业项目。

要促进服务业扩能提质，提升生产性服务业专业能力，加快培育特色鲜明、竞争力强的新增长点，促进生活性服务业高质量发展，进一步撬动各类消费需求。

要深耕开放能级提升，持续打活打好“稳拓调优”组合拳，把开放平台建得更强、把海外市场拓得更大、把开放环境培育得更优，不断培育壮大对外开放新动能。

要擦亮共富共享成色，一体做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，深入实施公共服务“七优享”工程，促进富民增收、办好民生实事，让群众获得感成色更足、幸福感更可持续。

要提升除险保安水平，树牢底线思维、极限思维，毫不松懈抓好安全生产、防台、社会治安等工作，全力维护社会大局和谐稳定。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委常委会召开扩大会议

记者 蔡甜甜、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com