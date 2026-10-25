泰顺发布 2026-10-25 11:21:21

泰顺县委书记张银贵在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照省委省政府、市委市政府部署要求，抢抓政策机遇，统筹推进重大重点项目谋划、争取与落地，加快构建现代化基础设施体系，为泰顺县跨越赶超高质量发展注入动力、提供支撑。

10月23日，泰顺县委县政府专题研究“六张网”建设。泰顺县委书记张银贵在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照省委省政府、市委市政府部署要求，抢抓政策机遇，统筹推进重大重点项目谋划、争取与落地，加快构建现代化基础设施体系，为泰顺县跨越赶超高质量发展注入动力、提供支撑。

会议听取泰顺县“六张网”谋划争取、泰顺县水网规划建设情况及溪源水库项目前期工作、苍泰高速土方消纳等情况汇报，研究部署下阶段重点工作。

会议指出，系统推进“六张网”建设，是当前和今后一个时期加快构建现代化基础设施体系的核心抓手，兼顾高质量发展和高水平安全双重要求，蕴含重大政策红利与发展机遇；推进“六张网”建设本质就是抓发展、抓民生、抓未来。泰顺县上下要进一步强化机遇意识、统筹意识，紧紧把握政策窗口期，主动融入国家、省、市战略布局，务实推进各项规划建设，推动基础设施规划建设同场景应用、产业发展深度融合，切实实现促发展、惠民生、保安全综合成效。

会议强调，要因地制宜、抢抓机遇，全面提升工作主动性和敏感度，穿透研究政策导向、精准把握实践要求，紧盯国家、省市专项规划和投资政策变化，立足县域发展实际精准谋划项目，加快溪源水库等重大项目前期论证，实行专班推进，切实把政策红利转化为县域发展实效。要开拓创新、整合资源，牢固树立泰顺县“一盘棋”思想，以改革思维破解发展难题，强化多网协同理念，精准谋划储备一批“多网协同、软硬协同、场景协同”的融合型项目，释放多网叠加乘数效应，实现“1+1＞2”的效果。要谋深项目、注重实效，树牢全周期理念，坚持运营前置，同步谋划运营主体、运维模式，充分研判投融资与收益覆盖，抓实全流程成本管控，做实项目前期、做足充分准备，全面提升项目谋划质量和落地实效。要攻坚突破、提速提效，强化条块联动、多跨协同，加大向上对接争取力度，坚持“有解思维”破解各类堵点难题，持续跟进吉利远程新能源动力系统、苍泰高速等重大项目建设，打通资金、要素保障堵点，加快释放重大项目综合效益。要集约节约、守牢底线，坚持尽力而为、量力而行，立足县情财力谋划项目，做深做实融资、建管模式，积极探索市场化、场景化、产业化实施路径，从严管控概算预算，严控债务风险，守牢安全、质量、生态、廉洁四条底线，确保各个项目建得成、管得好。

泰顺县领导雷全勉、赖立峰、钟政添、林允贯、龚士苗参加会议。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委县政府专题研究“六张网”建设

记者 王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com