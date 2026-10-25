2026年泰顺县委网络安全和信息化委员会全体会议暨依法治网工作推进会召开

泰顺发布 2026-10-25 11:21:52

10月23日，泰顺县委书记张银贵主持召开2026年泰顺县委网络安全和信息化委员会全体会议暨依法治网工作推进会。

10月23日，泰顺县委书记张银贵主持召开2026年泰顺县委网络安全和信息化委员会全体会议暨依法治网工作推进会。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，全面贯彻落实省委、市委网信委全体会议部署要求，以更大力度、更实举措做好泰顺县网信工作，全面提升管网治网用网水平，更好统筹发展和安全，为加快建设“两区两高地”提供强有力的网信保障。

泰顺县领导陈钷、严炳宽出席会议。

会议传达学习了《关于高水平推进网络强省建设的意见》文件精神，听取了2026年网信工作汇报；泰顺县经信局、泰顺县公安局、泰顺县融媒体中心、县大数据管理中心进行交流发言。

张银贵充分肯定去年以来网信工作取得的成效。他指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视网络安全和信息化工作，习近平总书记就网络安全和信息化工作提出了一系列原创性的新思想新观点新论断，为新时代新征程的网络强国建设提供了行动指南和根本遵循。我们要提高政治站位，深刻认识做好新时代网信工作的极端重要性，主动适应互联网传播新形势，统筹发展和安全，推动网信工作与泰顺县中心工作深度融合。

张银贵强调，要强化政治引领，把牢网信工作方向。把政治建设摆在首位，加强党对网信工作的集中统一领导，紧扣中心大局、紧贴群众需求、紧跟时代大势，坚持走好新时代网上群众路线，主动拥抱新技术、新平台，构建年轻化、全域化传播矩阵，持续扩大泰顺的网络传播影响力、美誉度，广泛凝聚全社会思想共识，推动网信事业始终沿着正确方向前进。要强化管网意识，提升舆情防御能力。坚持底线思维、极限思维，树牢学习意识、法治意识、事前意识、溯源意识，以依法治网为抓手，全面提升识网、懂网、用网、治网能力，巩固壮大网上主流思想舆论，切实将网络风险防在未发之前、控在萌芽之初，确保网络生态安全安靖。要强化责任落实，凝聚网信工作合力。严格落实网络意识形态工作责任制，健全权责清晰、条块联动的工作体系，构建协同高效的网信工作大格局，持续提升网络意识形态领域监测预警、应急处置、综合防护水平，锻造一支政治过硬、业务精湛、作风扎实的网信铁军。

来 源：泰顺发布

原标题： 2026年县委网络安全和信息化委员会全体会议暨依法治网工作推进会召开

记者 王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com